“Quiero irme en paz”: por qué Noelia, una joven de España, recibió la eutanasia y ha generado polémica

Noelia es una joven originaria de España que este 26 de marzo recibió la eutanasia, en un caso que ha causado revuelo en el país europeo no solo por la expectativa, sino por los motivos que llevaron a esta decisión.

Medios españoles informaron que la joven, de 25 años, era parapléjica y estaba en una lucha judicial contra su padre, ya que él se oponía a la eutanasia y quería mantenerla con vida.

Se informó que Noelia falleció en el Hospital Residencia Sant Camil, en Sant Pere de Ribes, Barcelona, según una entidad legal que representaba a su padre.

El caso se remonta al 2 de agosto del 2024, cuando fue programada su eutanasia por medio de un organismo público encargado de aplicar el derecho a la muerte digna.

Sin embargo, la eutanasia se paralizó luego de un amparo presentado por el padre de Noelia.

#ÚLTIMAHORA | La joven Noelia Castillo recibe la eutanasia en España tras un largo periplo judicial. pic.twitter.com/8sYi9eP084 — EFE Noticias (@EFEnoticias) March 26, 2026

Fue este año cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) rechazó impedir la eutanasia, luego de que el padre agotara todas las vías legales en España para evitar la muerte de su hija.

Entrevista

Antes de su muerte, Noelia fue entrevistada por un programa de la cadena de televisión española Antena 3.

🇪🇸 A young Spanish woman will be euthanized today, after a group of illegal migrants gang-raped her while she was in state care.



In 2022, the teenager Noelia Castillo Ramos placed in a state institution amid family difficulties and placed in a state-run home together with North… pic.twitter.com/8Rrv76Alot — Visegrád 24 (@visegrad24) March 26, 2026

La joven expresó que, aunque su familia estaba en total rechazo a la eutanasia, ella "lo tenía muy claro desde el principio".

"Quiero irme ya en paz y dejar de sufrir y punto. La felicidad de un padre, de una madre o una hermana no puede estar por encima de la felicidad de una hija", dijo Noelia.

La joven también habló en la entrevista acerca de su infancia y su juventud, que, según sus palabras, fueron momentos muy duros de su vida, ya que dijo haber sufrido de supuestos abusos.

Los medios señalaron que el motivo por el cual Noelia era parapléjica fue un intento de suicidio registrado en noviembre del 2022, que le dejó varias secuelas.

Los expertos concluyeron en su informe que sus secuelas eran "permanentes e irreversibles"; alegaron "sufrimiento constante" y afirmaron que conservaba las facultades mentales para decidir sobre su propia vida, como finalmente hizo.

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