¿Regresaba a trabajar ese mismo día? que pasó con Erin Piacenti antes de ser apuñalada en Times Square

El 31 de agosto, la zona turística de Times Square se convirtió en una escena del crimen cuando una mujer, de forma aleatoria, apuñaló a dos personas.

Tras el hecho, la Policía de Nueva York descartó cualquier vínculo con el terrorismo y confirmó que se trataba de "ataques completamente al azar".

La atacante, que fue identificada como Pamela Cisneros, fue abatida por la Policía, cuyos agentes le dispararon cuando ella se negó a soltar el cuchillo que utilizó para apuñalar a las dos personas.

Una de las víctimas fue identificada como Erin Piacenti, una mujer de 32 años que era vicepresidenta de negocios en Bank of America y que murió poco después de su ingreso a un hospital.

Posterior al ataque, se revelaron más detalles de la vida de Piacenti, así como de sus horas finales antes de ser apuñalada por Cisneros.

Por ejemplo, se conoció que Piacenti residía en Nueva Jersey y que el pasado 10 de agosto había celebrado su segundo aniversario de matrimonio, de acuerdo con medios locales.

Otros medios, como Infobae, afirman que Piacenti, el mismo día en que fue apuñalada, había regresado a su puesto de trabajo luego de tener una licencia por maternidad.

Piacenti era madre de una bebé de cinco meses llamada Madison.

Posterior a su muerte, la familia y personas cercanas a Piacenti lanzaron una campaña para recaudar dinero destinado al cuidado de su hija.

Erin Piacenti, de 32 años, fue la víctima fatal del apuñalamiento registrado ayer en Times Square, Nueva York.



Vivía en Chester, Nueva Jersey, con su esposo Frank, con quien se casó el 10 de agosto de 2024. Hace apenas tres semanas celebraron su segundo aniversario.



Se había… https://t.co/Vr8ikMbnFv pic.twitter.com/Ix326gebsw — Anxious Vids🔥 (@Anxiousvids) September 1, 2026

Infobae cita al medio New York Post, donde obtuvo una declaración de la familia de Piacenti, quienes afirmaron que la vida de la mujer "no estuvo definida por las circunstancias de su muerte, sino por la forma en que vivió".

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