“No sé por qué la mataron” qué dijo la familia de Pamela Cisneros tras el ataque en Times Square

El pasado 1 de septiembre una persona falleció y otra resultó herida tras ser apuñalados en Times Square, Nueva York por una mujer de origen ecuatoriana llamada Pamela Cisneros.

Tras el hecho, la policía indicó que Cisneros murió a manos de la policía tras negarse a soltar los dos cuchillos que llevaba con los que agredió a sus víctimas.

Las autoridades también informaron que la víctima fue identificada como Erin Piacenti, de 32 años y vicepresidenta de negocios en el banco de Nueva York.

Ahora, han salido a la luz las declaraciones de la familia de Cisneros, quienes afirman que desconocen el motivo por el cual Pamela cometió el crimen.

De acuerdo al medio Univisión, la familia de Cisneros lamentó que las autoridades hayan usado la fuerza letal para neutralizar a la mujer.

Allegados a la familia indicaron, según Univisión, que Cisneros recibía tratamiento psiquiátrico y que debía inyectarse mensualmente, además de padecer de problemas de salud mental.

De hecho, la policía indicó que Cisneros contaba con un historial de problemas mentales, y según Univisión, hay dos incidentes relacionados con Cisneros antes de cometer los apuñalamientos en Times Square.

El medio detalla que el primer incidente ocurrió en 2018, cuando tuvo una actitud confrontativa en el lobby de un hotel, y el segundo, en 2019, la mujer se habría lanzado a las vías de un tren.

Univisión recogió las declaraciones de la madre de Cisneros, quien cuestionó el actuar de la policía.

"Era una muchacha trabajadora, ella se graduó y todo. No sé por qué los policías la mataron", dijo la madre de Cisneros.

Por otro lado, el hermano de Cisneros, Patrick Peralta, dijo que los problemas de salud mental de la mujer habían iniciado años atrás.

Según Univisión, la mujer padecía problemas como depresión posparto y síndrome bipolar.

"Ella tenía problemas mentales desde casi 12 años. Creo que empezó con depresión y también síndrome bipolar", explicó el hermano.

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