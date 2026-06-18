Qué pasó en Times Square: videos muestran el pánico durante tiroteo que terminó con un menor detenido

Un tiroteo ocurrido la tarde del 18 de junio en Times Square, una de las zonas más concurridas de Nueva York, provocó escenas de pánico entre cientos de personas que se encontraban en el lugar.

El incidente ocurrió poco antes de las 16.00 horas en la intersección de la calle 44 y la Séptima Avenida, en Manhattan, y terminó con un menor de edad bajo custodia policial, según confirmó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

De acuerdo con la información preliminar divulgada por las autoridades y medios locales, dos personas corrieron hacia la concurrida intersección, aparentemente sacaron armas de fuego y realizaron varios disparos antes de intentar escapar. El hecho ocurrió pocas horas después de la multitudinaria celebración por el campeonato de los New York Knicks, que reunió a miles de personas en las calles de la ciudad.

La Policía informó que no se registraron heridos y que, hasta el momento, se desconoce si los disparos estaban dirigidos contra una persona específica. Los agentes lograron detener a uno de los presuntos implicados, un menor cuya identidad y edad no han sido reveladas por las autoridades. Además, se recuperó un arma de fuego en el lugar de los hechos.

Videos muestran momentos de pánico en una de las zonas más visitadas de Nueva York

Videos difundidos en redes sociales captaron los momentos posteriores a las detonaciones. En las imágenes se observa a decenas de personas correr para ponerse a salvo, mientras otras buscan refugio detrás de estructuras y mobiliario urbano al escuchar al menos cuatro disparos.

Otro video registrado por cámaras de vigilancia muestra a dos personas vestidas de negro ingresando a la zona antes de que se escucharan las detonaciones. Las grabaciones también evidencian la rápida respuesta policial en un sector donde habitualmente permanecen agentes patrullando debido a la alta afluencia de turistas.

🇺🇸: Shots fired near 42nd Street and Broadway in Times Square, New York City



According to NYPD reports and eyewitness accounts, gunfire caused panic with crowds scattering. A suspect was quickly arrested, and a firearm was recovered at the scene. No injuries have been confirmed… pic.twitter.com/3Pbgnybtx1 — World In Last 24hr (@world24x7hr) June 18, 2026

Momentos de tensión se vivieron en Times Square, Nueva York, luego de que varias personas corrieran buscando refugio tras escucharse disparos durante la tarde del 18 de junio.



Según informó la policía de Nueva York (NYPD), un sospechoso fue arrestado y no se reportaron personas… pic.twitter.com/lXA2BaWoXE — Molusco (@Moluskein) June 18, 2026

Tiroteo ocurre tras celebración de los Knicks

El incidente se produjo poco después del desfile y las actividades organizadas para celebrar el campeonato de los New York Knicks, que atrajeron a miles de aficionados al centro de Manhattan.

Las autoridades desplegaron aproximadamente 10 mil agentes de policía para garantizar la seguridad durante las celebraciones. A pesar del amplio operativo, el tiroteo generó alarma entre quienes permanecían en la zona tras finalizar los eventos deportivos.

Investigación continúa en Times Square

La Policía de Nueva York mantiene abierta la investigación para determinar qué motivó el tiroteo y si existen más personas involucradas. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el incidente está relacionado con algún conflicto previo ni han ofrecido detalles adicionales sobre el menor detenido.

🇺🇸 Tiroteo en Times Square: la policía detuvo rápidamente a un sospechoso tras recuperar un arma de fuego. No se reportaron heridos y la zona fue asegurada con una fuerte presencia policial.pic.twitter.com/yUoN2SB0bm — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 18, 2026

El caso ocurre apenas días después de otro incidente violento registrado en Times Square, donde un adolescente de 17 años resultó herido por disparos durante las celebraciones por la victoria de los Knicks.

Las autoridades reiteraron que continuarán reforzando la seguridad en las áreas de mayor concentración de personas mientras avanzan las pesquisas sobre el caso.

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