Detenido que era trasladado a hospital de Chicago se libera de custodios policiales y les dispara

Un agente de la Policía de Chicago murió y otro resultó gravemente herido el sábado 25 de abril, luego de que un sospechoso de robo, al que custodiaban, abriera fuego dentro de un hospital, informaron autoridades estadounidenses.

El hecho ocurrió cuando los agentes trasladaban al detenido a un centro asistencial para observación. Por causas aún no establecidas, el sujeto logró hacerse con un arma y disparó contra los policías que lo escoltaban.

“Todo está bajo investigación”, afirmó el superintendente de la Policía de Chicago, Larry Snelling, quien indicó que aún no se ha determinado cómo el detenido obtuvo el arma, pese a haber sido revisado previamente con detector de metales.

Captura del sospechoso

Tras el ataque, el presunto agresor huyó del hospital y se refugió en una vivienda. Agentes policiales rodearon el inmueble, capturaron al sospechoso y le incautaron un arma de fuego.

Los dos agentes fueron trasladados al Centro Médico Advocate Illinois Masonic, donde uno falleció y el otro permanece en estado crítico. “Está luchando por su vida”, dijo Snelling.

Las autoridades informaron que los pacientes y el personal se encuentran fuera de peligro, mientras continúa la investigación.

Investigación en curso

Según un portavoz del hospital, el sospechoso fue ingresado al área de emergencias bajo custodia policial y había sido sometido a controles de seguridad; sin embargo, se desconoce en qué momento obtuvo el arma.

El detenido había sido capturado previamente por un presunto robo y trasladado al hospital para evaluación médica, añadió el superintendente.

Las autoridades no han revelado la identidad de los agentes y se limitaron a detallar que el policía fallecido tenía 38 años y una década de servicio, mientras que el herido, de 57 años, acumulaba 21 años en la institución.

Snelling lamentó la muerte del agente y destacó los riesgos de la labor policial: “Estos son los peligros del trabajo. Los agentes lo saben, pero aun así cumplen con su deber”.