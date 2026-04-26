Detenido que era trasladado a hospital de Chicago se libera de custodios policiales y les dispara

Guatemala

Detenido que era trasladado a hospital de Chicago se libera de custodios policiales y les dispara

Tras el ataque, el sospechoso huyó del centro asistencial y desató un operativo policial.

la Redacción

|

time-clock

ESCENA-DEL-CRIMEN

Agente de la Policía de Chicago muere y otro resulta herido tras el ataque armado dentro de un hospital. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Un agente de la Policía de Chicago murió y otro resultó gravemente herido el sábado 25 de abril, luego de que un sospechoso de robo, al que custodiaban, abriera fuego dentro de un hospital, informaron autoridades estadounidenses.

El hecho ocurrió cuando los agentes trasladaban al detenido a un centro asistencial para observación. Por causas aún no establecidas, el sujeto logró hacerse con un arma y disparó contra los policías que lo escoltaban.

“Todo está bajo investigación”, afirmó el superintendente de la Policía de Chicago, Larry Snelling, quien indicó que aún no se ha determinado cómo el detenido obtuvo el arma, pese a haber sido revisado previamente con detector de metales.

LECTURAS RELACIONADAS

WASHINGTON (United States), 26/04/2026.- US President Donald Trump speaks to reporters in the White House Press Briefing Room after a shooting outside the Washington Hilton ballroom hosting the White House Correspondents Dinner caused the postponement of the event in Washington, DC, USA, 25 April 2026. The alleged shooter is in custody. EFE/EPA/WILL OLIVER

"Reglas de enfrentamiento": qué dice el manifiesto que Cole Allen envió 10 minutos antes de disparar en la cena donde estaba Trump

chevron-right
El presidente Trump compartió esta foto que aparentemente muestra al sospechoso sin camisa en el suelo del hotel Washington Hilton.

Surgen más detalles de Cole Tomas Allen, sospechoso de disparar durante la cena a la que asistía el presidente Trump

chevron-right

Captura del sospechoso

Tras el ataque, el presunto agresor huyó del hospital y se refugió en una vivienda. Agentes policiales rodearon el inmueble, capturaron al sospechoso y le incautaron un arma de fuego.

Los dos agentes fueron trasladados al Centro Médico Advocate Illinois Masonic, donde uno falleció y el otro permanece en estado crítico. “Está luchando por su vida”, dijo Snelling.

Las autoridades informaron que los pacientes y el personal se encuentran fuera de peligro, mientras continúa la investigación.

EN ESTE MOMENTO

Altas temperaturas y radiación solar afectan el país, mientras la ola de calor mantiene máximas de hasta 40 °C en varias regiones, según el Insivumeh. (Foto Prensa Libre: César Pérez Marroquín)

Ola de calor en Guatemala persistirá esta semana con temperaturas superiores a los 40 grados

Right
Imagen del 2025 cuando fuerzas policiales de Estados Unidos investigaban una serie de disparos en la vía pública. Fotografía :EFE/ Octavio Guzmán.

Tiroteo cercano a la Universidad de Indiana, en Estados Unidos, deja al menos nueve personas heridas

Right

Investigación en curso

Según un portavoz del hospital, el sospechoso fue ingresado al área de emergencias bajo custodia policial y había sido sometido a controles de seguridad; sin embargo, se desconoce en qué momento obtuvo el arma.

El detenido había sido capturado previamente por un presunto robo y trasladado al hospital para evaluación médica, añadió el superintendente.

Las autoridades no han revelado la identidad de los agentes y se limitaron a detallar que el policía fallecido tenía 38 años y una década de servicio, mientras que el herido, de 57 años, acumulaba 21 años en la institución.

Snelling lamentó la muerte del agente y destacó los riesgos de la labor policial: “Estos son los peligros del trabajo. Los agentes lo saben, pero aun así cumplen con su deber”.

ESCRITO POR:

la Redacción

la Redacción

Lee más artículos de la Redacción

ARCHIVADO EN:

Ataque armado Chicago Estados Unidos Tiroteo en Estados Unidos 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS