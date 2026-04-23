Balacera en centro comercial de Luisiana deja un muerto y cinco heridos

Una persona murió y al menos cinco resultaron heridas este jueves en un tiroteo en un centro comercial de Baton Rouge, Luisiana (EE. UU.), ocurrido alrededor de las 13:22 horas, cuando dos grupos de personas iniciaron una discusión que derivó en disparos dentro del área de comidas; la Policía confirmó que hay cinco sospechosos bajo custodia y que la investigación continúa para determinar responsabilidades y posibles implicados adicionales.

El jefe de la Policía de Baton Rouge, T.J. Morse, detalló que el incidente comenzó cuando dos grupos se enfrentaron verbalmente dentro del área de alimentos del centro comercial y posteriormente se produjo un intercambio de disparos.

Según el balance oficial más reciente, cinco personas fueron trasladadas a hospitales, donde una falleció, otra fue sometida a cirugía y el resto presenta heridas menores. Además, se reportó un herido leve atendido en otro centro médico.

Las autoridades indicaron que no se trata de un acto aleatorio, sino de un conflicto dirigido entre grupos específicos, aunque personas ajenas al altercado resultaron afectadas.

Sospechosos detenidos y análisis de videos

La Policía informó que cinco personas están bajo custodia y están siendo interrogadas para esclarecer su participación en los hechos. Sin embargo, no se ha confirmado el número exacto de tiradores ni las armas utilizadas.

Equipos de investigación analizan grabaciones de cámaras de seguridad del centro comercial, que captaron el momento del tiroteo en la zona de restaurantes. En paralelo, el FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) colaboran en las diligencias.

El jefe policial señaló que la investigación sigue en curso y no se descarta la participación de más personas.

Caos entre compradores y rápida respuesta policial

Testigos relataron escenas de pánico cuando comenzaron los disparos. Clientes y empleados corrieron a refugiarse en tiendas, probadores y zonas interiores, mientras otros se tiraban al suelo para resguardarse.

Videos del incidente muestran a víctimas tendidas cerca de un restaurante de comida rápida y a paramédicos evacuando heridos en camillas.

Autoridades destacaron que agentes presentes en el centro comercial y en el estacionamiento respondieron de inmediato, lo que permitió el despliegue rápido de decenas de oficiales para controlar la situación.

Contexto: segundo tiroteo masivo en menos de una semana

El suceso ocurre pocos días después de otro tiroteo masivo en Shreveport, Luisiana, donde un hombre mató a ocho niños antes de morir abatido por las autoridades, en uno de los episodios más graves registrados en el país desde 2024.

De acuerdo con datos de Gun Violence Archive, en lo que va del año se han registrado al menos 120 tiroteos masivos en Estados Unidos, definidos como incidentes con cuatro o más víctimas.

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