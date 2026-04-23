“Heridas penetrantes”: qué reveló la autopsia de Celeste Rivas, cuyo cuerpo fue hallado en el auto del cantante D4vd

Celeste Rivas Hernández, la joven de 13 años cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 8 de septiembre del 2025 en el automóvil del cantante D4vd, habría fallecido por varias "heridas penetrantes".

Así lo anunció el 22 de abril el Departamento Forense del condado de Los Ángeles, que además calificó la muerte de la joven como homicidio.

El 21 de abril, el cantante D4vd fue acusado de cargos con agravantes por el homicidio de Hernández, quien fue reportada como desaparecida en el 2024 en Lake Elsinore, California.

El informe forense detalla que la joven presentaba dos heridas penetrantes en el torso, así como una lesión en el hígado.

El departamento forense determinó que en el organismo de la adolescente se hallaron resultados positivos por drogas como benzodiazepinas y metanfetamina.

El 16 de abril, D4vd fue detenido por la Policía de Los Ángeles en su domicilio, ubicado en West Hollywood.

Celeste Rivas AUTOPSY 🤯👀



- Multiple penetrating wounds

- Left ring and pinky fingers amputated

- Body found in advanced decomposition

- Head partially skeletonized, left eye absent

- Right index finger with “Shhh” tattoo remained intact despite conflicting diagram details pic.twitter.com/Ey2iLaGlLL — Egiptus Entertainment LLC ® (@egiptusENT) April 22, 2026

Hasta el momento, el cantante permanece en prisión sin derecho a fianza y se declaró inocente del cargo de asesinato.

El caso ha generado gran atención pública desde septiembre, cuando se encontraron restos humanos en un Tesla vinculado al músico.

El vehículo permaneció estacionado durante semanas en la vía pública antes de ser remolcado a un depósito municipal en Los Ángeles, sin haber sido reportado como robado.

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