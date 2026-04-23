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“Heridas penetrantes”: qué reveló la autopsia de Celeste Rivas, cuyo cuerpo fue hallado en el auto del cantante D4vd
Las autoridades de Los Ángeles revelaron más detalles del caso de Celeste Rivas, la joven cuyo cuerpo fue hallado dentro del Tesla del músico D4vd.
Fotografía de la víctima Celeste Rivas, presentada en una rueda de prensa ofrecida por la Fiscalía del Distrito de Los Ángeles y funcionarios del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD), tras la presentación de cargos contra el cantante David Anthony Burke (D4vd) en el Centro de Justicia Penal Clara Shortridge Foltz en Los Ángeles, California, EE. UU., el 20 de abril de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)
Celeste Rivas Hernández, la joven de 13 años cuyo cuerpo fue encontrado el pasado 8 de septiembre del 2025 en el automóvil del cantante D4vd, habría fallecido por varias "heridas penetrantes".
Así lo anunció el 22 de abril el Departamento Forense del condado de Los Ángeles, que además calificó la muerte de la joven como homicidio.
El 21 de abril, el cantante D4vd fue acusado de cargos con agravantes por el homicidio de Hernández, quien fue reportada como desaparecida en el 2024 en Lake Elsinore, California.
El informe forense detalla que la joven presentaba dos heridas penetrantes en el torso, así como una lesión en el hígado.
El departamento forense determinó que en el organismo de la adolescente se hallaron resultados positivos por drogas como benzodiazepinas y metanfetamina.
El 16 de abril, D4vd fue detenido por la Policía de Los Ángeles en su domicilio, ubicado en West Hollywood.
Hasta el momento, el cantante permanece en prisión sin derecho a fianza y se declaró inocente del cargo de asesinato.
El caso ha generado gran atención pública desde septiembre, cuando se encontraron restos humanos en un Tesla vinculado al músico.
El vehículo permaneció estacionado durante semanas en la vía pública antes de ser remolcado a un depósito municipal en Los Ángeles, sin haber sido reportado como robado.
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