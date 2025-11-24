Los detalles del caso de Celeste Rivas, la joven cuyos restos fueron hallados en un Tesla en Los Ángeles

Desde el pasado mes de septiembre ha causado revuelo el caso de Celeste Rivas, una joven de 15 años cuyos restos fueron encontrados dentro de un Tesla, vehículo vinculado al cantante estadounidense David Burke, conocido como D4vd.

De acuerdo con medios como Univisión, el hecho ocurrió en Los Ángeles el 8 de septiembre, cuando trabajadores municipales reportaron un olor fuerte proveniente de un vehículo Tesla, que fue remolcado desde Hollywood Hills tras ser reportado como abandonado.

Al abrir el maletero delantero, los trabajadores encontraron los restos de la menor dentro de una bolsa plástica. Posteriormente, la Policía de Los Ángeles señaló que el cuerpo estaba en un avanzado estado de descomposición debido a las altas temperaturas registradas en la ciudad.

Los análisis forenses indican que los restos de Rivas habrían sido sometidos a temperaturas bajas antes de ser colocados en el vehículo. Se teoriza que los responsables habrían "congelado" el cuerpo de la joven para retrasar el proceso de descomposición.

La Oficina del Médico Forense del Condado de Los Ángeles aún no ha concluido los procedimientos para determinar la causa de la muerte de Rivas.

According to a report by TMZ, Celeste Rivas Hernandez’s body was frozen, therefore the L.A. County Medical Examiner is unlikely to determine an exact cause of death. pic.twitter.com/CwNArUhq1b — Pop Crave (@PopCrave) November 23, 2025

El 23 de noviembre pasado, las autoridades habrían identificado a un segundo sospechoso vinculado con el caso.

Celeste Rivas ran away from home multiple times in 2024, but it seems she didn't always disappear without a trace ... https://t.co/KgdyLM4buG pic.twitter.com/JBCVs3Kzkz — TMZ (@TMZ) September 26, 2025

Según TMZ, aunque este segundo sospechoso no sería responsable directo de la muerte de Rivas, sí habría participado en la manipulación del cuerpo.

Singer D4vd, whose real name is David Anthony Burke, is being viewed as a suspect in the death of 15-year-old Celeste Rivas Hernandez, law enforcement sources told TMZ. https://t.co/63pFem2R6A pic.twitter.com/ljW2zQ0vdM — FOX26Houston (@FOX26Houston) November 19, 2025

Las autoridades agregaron que la cabeza y las extremidades de Rivas fueron separadas en varios trozos, lo que, según Univisión, refuerza la teoría de que varias personas están involucradas en el caso.

El Tesla, un modelo S de color negro, está registrado a nombre del cantante D4vd, quien, según su portavoz, colabora con las autoridades estadounidenses mientras continúa con su gira internacional.

Finalmente, la madre de Rivas afirmó que su hija, antes de desaparecer, salía con un joven llamado “David”.

