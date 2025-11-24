María Ríos es repatraida a Quetzaltenango tras morir al recibir un disparo en la entrada de una casa en EE.UU.

El cuerpo de María Florinda Ríos Pérez de Velázquez ya está en su natal Guatemala.

La esposa y madre de cuatro hijos, que murió por un disparo en el ingreso de una vivienda de Whitestown, Indiana, EE. UU. tras llegar por error a una vivienda, fue recibida entre lágrimas por familiares y vecinos en Cabricán, Quetzaltenango.

Los restos de Ríos Pérez fueron recibidos por su familia y vecinos en una caravana que recorrió Sibilia, Cuatro Caminos, San Carlos Sija y finalmente la aldea Buena Vista, Cabricán, en el occidente del país, donde se realizó el velatorio y posterior entierro, previsto para el martes 25 de noviembre a las 10 horas.

El regreso fue acompañado por transmisiones en vivo de medios locales y de habitantes que documentaron el emotivo retorno a su comunidad.

Medios como Calera Producciones y Producciones Angel, transmitieron en vivo el retorno de Ríos Pérez y el multitudinario acompañamiento.

Su hermano lamentó profundamente el regreso de María “en un contenedor” y compartió imágenes del momento en redes sociales.

Comunidad acompaña velorio

El velorio se llevó a cabo en la vivenda de la familia y se espera que la inhumación sea en el cementerio de la aldea Xacaná Chiquito.

Otra transmisión siguió el desplazamiento de la ambulancia con el cuerpo, mostrando el paso por caminos rurales, el ingreso al pueblo y la llegada a la vivienda, donde decenas de personas se congregaron para despedirla.

Más de un centenar de asistentes acompañaron el velatorio. Un grupo de hombres descargó el ataúd —el mismo que se utilizó en el funeral de Indianápolis el 9 de noviembre— mientras familiares y vecinos lloraban junto a él. Sobre el féretro se colocaron una bandera de Guatemala y una bandera de Estados Unidos.

Así avanza el proceso judicial en EE. UU.

Ríos Pérez fue asesinada tras tocar la puerta de la casa equivocada. La vivienda que debía limpiar era una casa modelo situada a menos de 400 metros, dentro de la misma urbanización en desarrollo.

El propietario que disparó, Curt Douglas Andersen, fue arrestado y el 17 de noviembre fue acusado de homicidio voluntario.

Durante su audiencia inicial el 20 de noviembre, Andersen se declaró inocente y el juez fijó una fianza de US $25 mil, lo que le permitirá enfrentar el proceso en libertad mientras avanza el caso.

