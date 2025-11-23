Disparos en la cabeza, encapuchados y los otros detalles de la muerte de tres hombres y un auto quemado en Chuarrancho

Los vecinos de la aldea Lo de Reyes, Chuarrancho, alertaron a las autoridades a las 7.20 horas del 18 de noviembre pasado sobre la presencia de tres personas fallecidas y un automóvil incendiado.

La llamada de los pobladores al 110 de la Policía Nacional Civil (PNC) se efectuó tres horas después del hecho. Las primeras indagaciones indican que, hacia las 4.30 horas de ese día, un grupo de vecinos armados y con el rostro cubierto interceptó a los tres hombres y los condujo a un camino de terracería que conecta con el puente Lo de Reyes.

Las pesquisas indican que los encapuchados habrían ejecutado a los tres hombres por su presunta pertenencia a una estructura criminal dedicada al robo de vehículos en el municipio.

Según el expediente policial, los “vecinos organizados” les dispararon en la cabeza a los tres supuestos ladrones y posteriormente incendiaron el vehículo, con placas P-512 JDP, en el que se movilizaban.

“Los encapuchados interceptan a los sujetos que se conducían en el vehículo. Posteriormente, los hombres descienden del carro y son ejecutados con un disparo de escopeta en la parte del cráneo”, indican las pesquisas.

Las autoridades informaron que los tres hombres tenían antecedentes penales.

Presuntos robacarros identificados

José Fernando Natareno Márquez, de 30 años, señalado como cabecilla de la banda.

Antecedentes:

Robo, 8 de enero de 2020.

Riña, 9 de abril de 2020.

Wilkins Damar Arauz Tercero, de 29 años.

Antecedente:

Asociación ilícita, 2015.

Ángel Alexander Juárez Ocheita, de 33 años.

Antecedentes:

Encubrimiento propio, 16 de mayo de 2015.

Robo agravado, 10 de septiembre de 2020.

Comercialización de vehículos robados en el extranjero, septiembre de 2020.

“Se presume que las víctimas eran parte de una estructura criminal que se dedicaba al robo de vehículos, por lo que vecinos organizados de Chuarrancho ejecutaron a tres personas de sexo masculino que conformaban dicha estructura criminal”, indican los investigadores.

La Fiscalía Municipal de Chinautla procesó la escena del crimen y localizó un casquillo de escopeta, una placa de circulación y el automóvil incinerado como parte de la evidencia.

PNC dice que los ciudadanos ya no confían en el sistema de seguridad y justicia

El pasado 19 de noviembre, durante una citación con el diputado José Chic, el director general de la Policía Nacional Civil (PNC), David Custodio Boteo, afirmó que la población ha perdido la confianza en el sistema de seguridad y justicia debido al abuso de las medidas sustitutivas por parte de jueces.

“Los grupos criminales, personas, ciudadanos o patrulleros están tomando la justicia por sus manos porque ven que el sistema de seguridad no funciona”, comentó.

Custodio Boteo explicó que necesitan el respaldo del Organismo Judicial para que los jueces valoren adecuadamente la peligrosidad de los detenidos.

“Ya vemos que las personas están tomando la justicia por sus manos. Estamos viendo el caso de Chuarrancho –donde tres personas fueron asesinadas–”, añadió.

El director indicó que los ciudadanos ya no quieren ver a los delincuentes de nuevo en las calles.

“El hecho de denunciar a alguien y que a los días esté nuevamente en la calle expone no solo a otras personas, sino también a quien tuvo el valor de denunciar”, puntualizó.