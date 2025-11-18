PNC dice que investiga a supuesto grupo armado ilegal de San Raymundo y verifica video que circula en redes

“Ladrón visto, ladrón muerto”, inicia una advertencia por parte de un grupo de hombres armados y encapuchados que grabaron un video para advertir que tomarían la justicia por su cuenta.

Los sujetos señalan que patrullan el municipio de San Raymundo y sus alrededores para evitar que pandilleros sigan cometiendo hechos delictivos en contra de los ciudadanos.

“Estamos activos las 24 horas del día. Ladrón visto, ladrón quemado. Ya no permitiremos más delincuentes en esta área”, afirman en el video.

De acuerdo con Edwin Monroy, portavoz de la PNC, detectaron el video en redes sociales el pasado 15 de noviembre y se emitió una alerta al jefe de la Comisaría 16 para aumentar los patrullajes y la presencia policial en el municipio.

Agregó que, hasta ahora, no han recibido denuncias ni han detectado presencia del supuesto grupo armado.

“Se contactó al encargado de la Comisaría y la subestación; no se ha tenido ninguna denuncia, ningún reporte o referencia de este grupo”, afirmó Monroy.

El portavoz indicó que hasta el momento no se ha registrado confrontación alguna entre ciudadanos y el supuesto grupo de hombres armados.

“El jefe de la Comisaría 16 envió apoyo al lugar para que los agentes de la PNC realicen patrullajes correspondientes y brinden seguridad ciudadana a los pobladores de ese lugar, tomando en cuenta que la Policía Nacional Civil es la única institución responsable de la seguridad ciudadana”, añadió.

En el video, los hombres armados dieron un plazo de 15 días a los motoristas que circulan en San Raymundo y sus alrededores para cambiar los escapes de sus vehículos y evitar emitir ruidos estridentes.

Grupo armado amenaza a estudiantes

“A todos los de la Ciudad Quetzal, aténganse: no son bienvenidos a San Raymundo. A todos los estudiantes, o si vienen con las malas intenciones de estudiar a San Raymundo, tampoco son bienvenidos. Así que, si quieren seguir estudiando en esta área, piénsenlo muy bien, porque no nos vamos a comparecer de ustedes”, dicen en el video.

Monroy informó que un equipo de investigadores analiza el video que circula en redes sociales para identificar a los sujetos.

“La Policía Nacional Civil, a través de sus expertos en video forense, analiza el material para verificar si es reciente o corresponde a otra época. Mientras tanto, ya se han tomado las medidas de seguridad correspondientes para redoblar la vigilancia, en beneficio de la población y para actuar de forma inmediata ante cualquier situación”, explicó.

El portavoz hizo un llamado a la población a denunciar este tipo de grupos a los números 110 y 1561 para capturar a los responsables.

“Recuerden que no necesariamente debe ser una denuncia presencial ante la PNC; la población también puede denunciar a través del 110, que es para emergencias, y del 1561, que permite una denuncia anónima que nos ayuda a actuar de inmediato”, agregó.

Monroy aseguró que no han recibido denuncias de otros grupos que estén intentando tomar la justicia por su cuenta.