Caso Celeste Rivas: hallan muerta a joven en Tesla del cantante D4VD en Hollywood Hills

Celeste Rivas, una adolescente californiana de 15 años llevaba más de un año desparecida cuando sus restos fueron encontrados en el Tesla del cantante alternativo D4VD. El automóvil fue localizado abandonado en Hollywood Hills, y de acuerdo con fuentes locales, fue trasladado al depósito municipal.

La Oficina de Sheriff del Condado de Riverside informó que, junto con el Departamento de Policía de Los Ángeles, se confirmó la identidad de la menor hallada en el vehículo como Celeste Rivas Hernández.

Lake Elsinore, la comunidad donde vivía Rivas, se ha unido para alzar la voz y reclamar justicia ante el crimen. El funeral está organizado para el 5 de octubre. Por su parte, el cantante contrató un abogado, según Los Ángeles Times.

Los últimos hechos del caso

De acuerdo a las últimas declaraciones de las autoridades policiales, aunque se cree que la víctima tenía 15 años, cabe la posibilidad de que haya sido todavía más joven, dado que las fuerzas de seguridad encontraron su cuerpo un día después de su cumpleaños. Según las fuerzas de seguridad, sus restos se hallaban en un estado avanzado de descomposición, lo cual sugiere que aún tenía 14 años cuando falleció.

La semana pasada, los detectives del área llevaron a cabo un operativo de búsqueda en la residencia del cantante. Durante este, la policía de Los Ángeles confiscó una computadora y varias bolsas con evidencias, con el objetivo de determinar si hay alguna relación entre la residencia, la joven y D4VD.

Una comunidad en duelo

En Lake Elsinore, residentes y gente cercana a la familia de Celeste Rivas exigen justicia inmediata. Tras el trágico hallazgo, la comunidad ha mostrado su apoyo al abrir una campaña de GoFundMe para cubrir los gastos funerarios, con la contribución de más de mil personas. La familia buscaba recaudar US$20 mil, pero ha logrado acumular más de US$25 mil.

La comunidad ha rendido homenaje a Celeste con carteles, velas y flores frente a su casa, donde también levantaron un pequeño altar. Entre los mensajes de condolencias se leen expresiones como: "Que Dios bendiga a Celeste y a su familia", "Lo siento mucho por su pérdida, nadie se merece esto" y "Descansa en paz, ángel".

El artista no ha dado declaraciones ni ha aparecido públicamente desde que se encontró el cuerpo de Celeste, sin embargo, suspendió el jueves pasado la gira promocional de su álbum Withered, la cual había iniciado el 5 de agosto y lo iba a llevar por varias ciudades de Estados Unidos y Europa.