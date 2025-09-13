Pareja pretendía abandonar cadáver en cuarto que alquilaba y así fue descubierta

Justicia

Pareja pretendía abandonar cadáver en cuarto que alquilaba y así fue descubierta

Una pareja fue capturada en Zacapa, señalada de causar la muerte de un hombre y abandonar el cadáver en un cuarto de alquiler.

|

Agentes capturan a una pareja señalada de la muerte de un hombre hallado en bolsa plástica en Teculután, Zacapa. (Foto Prensa Libre: PNC)

En el barrio Nuevo, Teculután, Zacapa, un grupo de personas retuvo y entregó a la Policía Nacional Civil (PNC) a Keren “N”, de 36 años, y a Raúl “N”, de 33.

Según la PNC, ambos son presuntos responsables de haber estrangulado a un hombre, cuyo cuerpo fue encontrado en una bolsa de nailon negra, dentro de un cuarto que alquilaban desde hacía dos meses.

De acuerdo con las investigaciones, los detenidos pretendían entregar el cuarto de alquiler a la medianoche e irse a vivir a la capital.

El cadáver fue descubierto por la propietaria del inmueble, quien alertó a los agentes de la PNC.

EN ESTE MOMENTO

Turismo en las playas del Pacífico

Unos 400 mil guatemaltecos aprovecharán el descanso largo del 15 de septiembre

Trabajador con traje naranja camina dentro de la bóveda iluminada.

La bóveda de 350 metros que se construye bajo calzada La Paz para evitar un hundimiento e inundaciones

Se desconoce la identidad de la víctima localizada en el inmueble.

“Es importante mencionar que Raúl ‘N’ tiene vigente una orden de aprehensión por el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física, de fecha 4 de septiembre del presente año, girada por un juzgado de Guatemala”, afirmó la PNC.

Para leer más: Hallan cadáver envuelto en lonas dentro de picop en San Miguel Petapa

Manténgase actualizado con el boletín Ahora. Información clave en el momento en que sucede. Suscríbase aquí.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

Lee más artículos de Óscar García

ARCHIVADO EN:

Hallazgo de cadáver Teculután Violencia en Guatemala Zacapa 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS