Pareja pretendía abandonar cadáver en cuarto que alquilaba y así fue descubierta

En el barrio Nuevo, Teculután, Zacapa, un grupo de personas retuvo y entregó a la Policía Nacional Civil (PNC) a Keren “N”, de 36 años, y a Raúl “N”, de 33.

Según la PNC, ambos son presuntos responsables de haber estrangulado a un hombre, cuyo cuerpo fue encontrado en una bolsa de nailon negra, dentro de un cuarto que alquilaban desde hacía dos meses.

De acuerdo con las investigaciones, los detenidos pretendían entregar el cuarto de alquiler a la medianoche e irse a vivir a la capital.

El cadáver fue descubierto por la propietaria del inmueble, quien alertó a los agentes de la PNC.

Se desconoce la identidad de la víctima localizada en el inmueble.

“Es importante mencionar que Raúl ‘N’ tiene vigente una orden de aprehensión por el delito de violencia contra la mujer en su manifestación física, de fecha 4 de septiembre del presente año, girada por un juzgado de Guatemala”, afirmó la PNC.

