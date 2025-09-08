Sucesos
Hallan cadáver envuelto en lonas dentro de picop en San Miguel Petapa
Una persona fue localizada sin vida en un sector de la zona 7 de San Miguel Petapa.
El cadáver de una persona fue localizado en un picop en la zona 7 de San Miguel Petapa. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)
Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que en la manzana A, sector 8, Prados de Villa Hermosa, zona 7 de San Miguel Petapa, fue hallado el cadáver de una persona.
El cuerpo localizado este lunes 8 de septiembre estaba en la palangana de un picop y envuelto en lonas.
Las autoridades resguardan el área mientras efectúan las diligencias de ley.
El paso vehicular permanece interrumpido temporalmente. Se desconoce la identidad del fallecido y la causa del deceso.
Los Bomberos Voluntarios reportaron un ataque armado contra el conductor de un vehículo agrícola en Tactic, Alta Verapaz.
Indicaron que la víctima sufrió varias heridas de bala y murió a un costado del vehículo.
