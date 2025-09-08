Hallan cadáver envuelto en lonas dentro de picop en San Miguel Petapa

Hallan cadáver envuelto en lonas dentro de picop en San Miguel Petapa

Una persona fue localizada sin vida en un sector de la zona 7 de San Miguel Petapa.

El cadáver de una persona fue localizado en un picop en la zona 7 de San Miguel Petapa. (Foto Prensa Libre: Bomberos Municipales Departamentales)

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que en la manzana A, sector 8, Prados de Villa Hermosa, zona 7 de San Miguel Petapa, fue hallado el cadáver de una persona.

El cuerpo localizado este lunes 8 de septiembre estaba en la palangana de un picop y envuelto en lonas.

Las autoridades resguardan el área mientras efectúan las diligencias de ley.

El paso vehicular permanece interrumpido temporalmente. Se desconoce la identidad del fallecido y la causa del deceso.

EN ESTE MOMENTO

La CSJ actual lleva menos de un año en el cargo y su presidente es el magistrado Teodulo Cifuentes. Fotografía: Prensa Libre.

Cambio de fuerzas configura una aplanadora para elegir a próximo presidente de la CSJ

CAMPO XAN, PETROLERA

Cierre de operaciones del campo Xan expone falta de planes estatales de desarrollo comunitario

Los Bomberos Voluntarios reportaron un ataque armado contra el conductor de un vehículo agrícola en Tactic, Alta Verapaz.

Indicaron que la víctima sufrió varias heridas de bala y murió a un costado del vehículo.

ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

ARCHIVADO EN:

Alta Verapaz Ataques armados en Guatemala Localizan cadáver San Miguel Petapa 
