Hallan cadáver envuelto en lonas dentro de picop en San Miguel Petapa

Los Bomberos Municipales Departamentales informaron que en la manzana A, sector 8, Prados de Villa Hermosa, zona 7 de San Miguel Petapa, fue hallado el cadáver de una persona.



El cuerpo localizado este lunes 8 de septiembre estaba en la palangana de un picop y envuelto en lonas.

Las autoridades resguardan el área mientras efectúan las diligencias de ley.



El paso vehicular permanece interrumpido temporalmente. Se desconoce la identidad del fallecido y la causa del deceso.

Los Bomberos Voluntarios reportaron un ataque armado contra el conductor de un vehículo agrícola en Tactic, Alta Verapaz.



Indicaron que la víctima sufrió varias heridas de bala y murió a un costado del vehículo.

