Thelma Galindo: qué se sabe del caso a un mes del hallazgo de su cuerpo 

A un mes del hallazgo del cuerpo sin vida de Thelma Gricelda Galindo Oscal, el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) informó que los análisis de tanatología forense, rama de la medicina que estudia los cadáveres y fenómenos post-mortem para determinar la causa, continúan en proceso, debido al avanzado estado de descomposición en el que fueron localizados los restos.

La institución explicó que, por esa razón, se efectúan exámenes adicionales antes de emitir un dictamen final.

En tanto, el Ministerio Público (MP), consultado por Prensa Libre, aún no ha dado a conocer avances sobre la investigación ni sobre posibles hallazgos en el caso.

La desaparición de Thelma Galindo

Thelma Galindo, de 59 años, fue vista por última vez el 3 de agosto de 2025, cuando salió de su vivienda en residenciales Villas Club El Dorado, zona 8 de Mixco, para dar una caminata.

Según sus familiares, únicamente llevaba un pachón de color rosado, pero no cargaba documentos ni dinero.

Imagen de cámaras de seguridad en San Cristóbal que registraron los últimos movimientos de Thelma Galindo el 3 de agosto de 2025. (Foto, captura de pantalla de redes sociales)

Cámaras de seguridad captaron a Galindo caminando por el sector y, de acuerdo con una publicación en redes sociales de su hermana, la última vez que se le observó iba en dirección a Villa Lobos. Al no regresar a casa, sus familiares activaron ese mismo día una alerta Isabel-Claudina.

La alerta describía que Galindo vestía un pantalón de lona azul, blusa rosada y tenis color crema con rosado. Además, detallaba que tenía un lunar grande en el mentón del lado izquierdo y padecía depresión y ansiedad.

#AlertaIsabelClaudina

🚨 Ayúdenos a encontrar a

THELMA GRICELDA GALINDO OSCAL

Desapareció el 03 de Agostode 2025

Cualquier información comunicarse al teléfono 📞 1572

Gracias por difundir esta información❗ pic.twitter.com/3Ai8Sxm2H0 — Alerta Isabel Claudina 🇬🇹 (@isabel_claudina) August 3, 2025

El hallazgo del cuerpo

El 20 de agosto de 2025, es decir, 17 días después de su desaparición, los Bomberos Voluntarios reportaron el hallazgo de un cuerpo en estado avanzado de descomposición en el kilómetro 15 de la ruta al Pacífico.

De acuerdo con el oficial Víctor Gómez, los socorristas fueron alertados por olores fétidos en un terreno baldío y, tras un rastreo, localizaron los restos de una mujer.

Publicación en redes sociales de los Bomberos Voluntarios anunciando el hallazgo del cuerpo de una mujer en avanzado estado de descomposición, correspondiente a Thelma Galindo. (Foto, captura de pantalla redes sociales)

La vestimenta coincidía con la descripción de la alerta: pantalón azul, blusa negra, zapatos y un pachón rosado.

Las autoridades mantienen en curso los análisis forenses para dar respuesta sobre la causa de su muerte.