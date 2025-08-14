Regreso a clases en EE. UU.: El uso de celulares estará prohibido en muchas escuelas

De acuerdo con la cadena de televisión estadounidense Telemundo, para la mañana de este jueves 14 de agosto, más de la mitad de las escuelas públicas en el territorio de Estados Unidos prohibirán completamente el uso de teléfonos celulares a partir de este nuevo inicio escolar, que ya comenzó en algunos estados del país norteamericano.

Todo empezó en mayo, cuando el Senado de Massachusetts aprobó un proyecto de ley que pondría fin al uso de teléfonos celulares en las escuelas públicas del Estado de la Bahía. Sin embargo, la base de la propuesta, cuyo objetivo es eliminar la distracción que representan estos dispositivos electrónicos, fue implementada en otros 25 estados.

Prohibir el uso de teléfonos celulares en las escuelas públicas de EE. UU. podría parecer controvertido para una parte de la población; no obstante, algunos legisladores aseguran que los resultados a largo plazo serán beneficiosos. "Cuando los niños tienen el celular al lado, se les hace más difícil estudiar", explicó el senador Pavel Payano.

Entre junio y julio, los proyectos de ley avanzaron con rapidez en las legislaturas de estados como Nueva York, Oklahoma y Florida, por lo que varios senadores consideran que esto puede reflejar un "amplio consenso" en que los teléfonos celulares son perjudiciales para los niños mientras están en los establecimientos educativos.

Celulares prohibidos en la mayoría de escuelas públicas

"La idea es que, mientras los muchachos estén en clase, no tengan acceso a los celulares. Las excepciones serán para estudiantes con alguna discapacidad; todo eso estará en el reglamento. Pero el resto de los niños no podrá tener celular", añadió Payano, político estadounidense y miembro del Senado de Massachusetts por el distrito de Essex.

Por su parte, la presidenta del Comité de Educación de la Asamblea General de Connecticut, Jennifer Leeper, calificó a los celulares como “un cáncer para nuestros niños” que están “provocando aislamiento, soledad, disminuyendo la atención y teniendo grandes impactos tanto en el bienestar socioemocional como en el aprendizaje”.

“Este no es solo un proyecto de ley académico. Este es un proyecto de ley de salud mental. Es un proyecto de ley de seguridad pública“, dijo el miembro de la Cámara de Representantes, Scott Hilton, después de que el proyecto de ley de Georgia, que prohíbe los teléfonos en educación preescolar, primaria e intermedia, se aprobara en junio.

Asimismo, los legisladores en Alaska exigieron el pasado lunes 11 de agosto que todas las escuelas del estado, fronterizo con Canadá, regulen los teléfonos celulares de sus estudiantes; mientras que los proyectos en los estados de Misuri, Nebraska y Nuevo Hampshire únicamente esperan la firma o el veto de sus respectivos gobernadores.

Por otro lado, en diversas comunidades de todo el territorio estadounidense ya comenzaron a escucharse decenas de voces en contra de esta polémica propuesta, principalmente por parte de los estudiantes, quienes, como muchos adolescentes en el país, consideran indispensable llevar el teléfono celular consigo en todo momento.

"Si lo aprueban en Dakota del Norte, me voy a enojar, porque necesito hablar con mi mamá", aseguró Adam Gavala, un estudiante de noveno grado que fue entrevistado por Telemundo. De igual manera, el alumno Lenin Roa, de Nueva Jersey, mencionó que los estudiantes podrían resistirse a las medidas y usarlos sin permiso de la escuela.