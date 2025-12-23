Reunión de ONU: ¿Qué dicen China y Rusia sobre la conducta de EE. UU. hacia Venezuela?

Rusia y China criticaron duramente ante el Consejo de Seguridad de la ONU este martes 23 de diciembre la presión militar y económica que ejerce Estados Unidos sobre Venezuela, a la que calificaron como "comportamiento de cowboy" e "intimidación".

Estados Unidos, que desde agosto tiene desplegada una importante flota de guerra en el Caribe, ha anunciado recientemente la imposición de un bloqueo naval para evitar la exportación de petróleo venezolano.

Trump acusa a Caracas de utilizar la venta de petróleo para financiar "el narcoterrorismo, la trata de seres humanos, los asesinatos y los secuestros".

Venezuela niega cualquier implicación en el tráfico de drogas y asegura que Washington busca derrocar a su presidente, Nicolás Maduro, para apoderarse de las reservas petroleras venezolanas, las más grandes del planeta.

"Los actos cometidos por Estados Unidos van en contra de todas las normas fundamentales del derecho internacional", declaró el martes el embajador ruso ante la ONU, Vasili Nebenzia, quien calificó el bloqueo como una "agresión flagrante".

"La responsabilidad de Washington también es evidente en las catastróficas consecuencias de esta actitud de cowboy", añadió durante una reunión de emergencia solicitada por Venezuela, con el apoyo de Moscú y Pekín.

"China se opone a todos los actos de unilateralismo e intimidación y apoya a todos los países en la defensa de su soberanía y dignidad nacional", declaró por su parte el representante chino, Sun Lei.

"Estados Unidos hará todo lo que esté en su poder para proteger nuestro hemisferio, nuestras fronteras y al pueblo estadounidense", respondió el embajador de Washington en la ONU, Mike Waltz.

Antes del cruce de acusaciones, el secretario general adjunto de la ONU, Khaled Khiari, aseguró en esta reunión que el secretario general, Antonio Guterres, "está dispuesto a apoyar todos los esfuerzos diplomáticos, incluso ejerciendo sus buenos oficios, si ambas partes lo solicitan".

El representante estadounidense reiteró las acusaciones de Trump de que "Maduro es un fugitivo buscado por la justicia estadounidense y el jefe de la organización terrorista extranjera 'Cartel de los Soles'".

Lea también: “Nuestras decisiones se toman aquí”: Groenlandia responde a Trump por acciones para una anexión

Expertos han señalado que el Cartel de los Soles alude a redes de corrupción permisivas con actividades ilícitas más que a un grupo narcotraficante como tal.

La Casa Blanca aumentó a US$50 millones la recompensa por cualquier información que conduzca a la detención de Maduro.