Rex Heuermann: por qué un asesino en serie que mató a ocho mujeres en Nueva York evitará ir a juicio

El pasado 8 de abril, el asesino en serie de Gilgo Beach, en Nueva York, Rex Heuermann, admitió haber matado a ocho mujeres a lo largo de 20 años. Con esta declaración, el hombre evita el juicio, pero pasará el resto de su vida en prisión.

Heuermann, de 62 años, admitió los cargos de asesinato que se le imputaban por la muerte de siete mujeres, cuyos restos fueron hallados en la zona de Gilgo Beach, en Long Island.

La declaración de culpabilidad de Heuermann causó sorpresa, debido a que desde el 2023, cuando fue detenido, había mantenido su inocencia.

Heuermann trabajaba como arquitecto en Manhattan y fue detenido por pruebas de ADN que lo vinculaban con las víctimas.

Sin embargo, la Fiscalía del condado de Suffolk había anticipado que el caso tendría novedades.

Gilgo Beach serial killer Rex Heuermann admitted that he strangled and dismembered eight sex workers and dumped their bodies along desolate stretches of Long island, ending a heartbreaking saga that has haunted the New York metro area for three decades. https://t.co/06wiGzHaDI pic.twitter.com/wdLYA1N0RA — New York Post (@nypost) April 8, 2026

Heuermann también se declaró culpable de una octava muerte, de acuerdo con medios locales.

Específicamente, el asesino admitió haber estrangulado a:

Melissa Barthelemy, de 24 años

Megan Waterman, de 22 años

Amber Lynn Costello, de 27 años

Maureen Brainard-Barnes, de 25 años

Jessica Taylor, de 20 años

Sandra Costilla, de 28 años

Valerie Mack, de 24 años

Karen Vergata, de 34 años

Según ABC7, todas las víctimas desaparecieron y fueron asesinadas entre 1993 y 2010.

Como parte del acuerdo de culpabilidad, el hombre evita el juicio por los siete asesinatos y no será acusado formalmente por la muerte de Vergata. Además, está obligado a colaborar con el FBI y acepta tres cadenas perpetuas consecutivas y cuatro sentencias más, de al menos 25 años.

Rex Heuermann pleaded guilty Wednesday to killing seven women between 1993 and 2011 and admitted he killed an eighth, in a series of murders that came to be known as the Gilgo Beach serial killings.



He also shared gruesome details about his crimes. CBS News' Tom Hanson was in… pic.twitter.com/spLdtBx1Sr — CBS News (@CBSNews) April 8, 2026

Según NBC, con respuestas afirmativas a las preguntas del juez, Heuermann admitió que conoció a las mujeres mediante teléfonos desechables, las estranguló y se deshizo de sus cadáveres en las playas donde fueron hallados posteriormente.

Karen Vergata was a 34-year-old woman from Manhattan who disappeared in 1996 and was believed to be working as an escort.



Suspected Gilgo Beach serial killer Rex Heuermann is expected to plead guilty to the deaths of Vergata and seven other women in court later Wednesday,… pic.twitter.com/VPmCdNKW9W — Eyewitness News (@ABC7NY) April 8, 2026

El caso de Gilgo Beach, muy mediático en EE. UU., surgió en el 2010, cuando las autoridades buscaban a una mujer desaparecida en Long Island y hallaron, con el paso de los años, una decena de cadáveres en la franja costera, la mayoría de los cuales resultaron ser víctimas de Heuermann.

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