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Rex Heuermann: por qué un asesino en serie que mató a ocho mujeres en Nueva York evitará ir a juicio
Rex Heuermann fue acusado de asesinar a ocho mujeres entre los años de 1993 a 2010 en Nueva York.
FOTO ILUSTRATIVA. Rex Heuermann, asesino en serie de Nueva York, admitió haber matado a ocho mujeres entre 1993 y 2010. (Foto Prensa Libre: EFE)
El pasado 8 de abril, el asesino en serie de Gilgo Beach, en Nueva York, Rex Heuermann, admitió haber matado a ocho mujeres a lo largo de 20 años. Con esta declaración, el hombre evita el juicio, pero pasará el resto de su vida en prisión.
Heuermann, de 62 años, admitió los cargos de asesinato que se le imputaban por la muerte de siete mujeres, cuyos restos fueron hallados en la zona de Gilgo Beach, en Long Island.
La declaración de culpabilidad de Heuermann causó sorpresa, debido a que desde el 2023, cuando fue detenido, había mantenido su inocencia.
Heuermann trabajaba como arquitecto en Manhattan y fue detenido por pruebas de ADN que lo vinculaban con las víctimas.
Sin embargo, la Fiscalía del condado de Suffolk había anticipado que el caso tendría novedades.
Heuermann también se declaró culpable de una octava muerte, de acuerdo con medios locales.
Específicamente, el asesino admitió haber estrangulado a:
- Melissa Barthelemy, de 24 años
- Megan Waterman, de 22 años
- Amber Lynn Costello, de 27 años
- Maureen Brainard-Barnes, de 25 años
- Jessica Taylor, de 20 años
- Sandra Costilla, de 28 años
- Valerie Mack, de 24 años
- Karen Vergata, de 34 años
Según ABC7, todas las víctimas desaparecieron y fueron asesinadas entre 1993 y 2010.
Como parte del acuerdo de culpabilidad, el hombre evita el juicio por los siete asesinatos y no será acusado formalmente por la muerte de Vergata. Además, está obligado a colaborar con el FBI y acepta tres cadenas perpetuas consecutivas y cuatro sentencias más, de al menos 25 años.
Según NBC, con respuestas afirmativas a las preguntas del juez, Heuermann admitió que conoció a las mujeres mediante teléfonos desechables, las estranguló y se deshizo de sus cadáveres en las playas donde fueron hallados posteriormente.
El caso de Gilgo Beach, muy mediático en EE. UU., surgió en el 2010, cuando las autoridades buscaban a una mujer desaparecida en Long Island y hallaron, con el paso de los años, una decena de cadáveres en la franja costera, la mayoría de los cuales resultaron ser víctimas de Heuermann.
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