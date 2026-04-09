“Casi la empuja a un acantilado” el caso del médico que intentó asesinar a su esposa en Hawái

El pasado 8 de abril, un médico de Hawái fue declarado culpable de intento de homicidio, ya que habría buscado asesinar a su esposa durante una excursión en Oahu.

El médico fue acusado de intento de homicidio basado en una perturbación mental o emocional extrema. El veredicto se dio luego de que el jurado deliberara por más de ocho horas.

Según información de Telemundo, el médico, identificado como Gerhardt Konig, habría intentado asesinar a su esposa el 24 de marzo del 2025, día de su cumpleaños.

Telemundo señala que Konig podría enfrentar una pena de hasta 20 años de cárcel, y se espera que la sentencia se conozca el 13 de agosto.

Medios estadounidenses señalaron que el intento de asesinato de Konig ocurrió tres meses después de que descubrió que su esposa había sido infiel.

A Hawaii today convicted a man of attempted manslaughter due to emotional disturbance for trying to kill his wife on a hiking trail.



Prosecutors wanted Gerhardt Konig convicted of attempted second-degree murder, but the emotional disturbance finding made it manslaughter. pic.twitter.com/ek83athZwu — Meghann Cuniff (@meghanncuniff) April 9, 2026

Arielle Konig señaló que la pareja había acudido a terapia para salir adelante, además de afirmar que había causado mucho daño a su matrimonio. Gerhardt, sin embargo, dijo que se sentía "devastado" por la infidelidad de su esposa.

Durante el juicio, ambos dieron versiones diferentes de lo ocurrido. Arielle dijo que, durante la excursión por su cumpleaños, él le pidió que posara junto a un acantilado para tomarle una foto.

A jury is deliberating in the trial of Gerhardt Konig, the Maui doctor who is accused of trying to kill his wife while on a hike last year.



Konig testified that his wife Arielle Konig had tried to push him off a narrow path. His wife, however, says he attacked her. Konig's… pic.twitter.com/8n20sw0StM — CBS News (@CBSNews) April 8, 2026

Añadió que se sintió nerviosa al momento de posar y que su esposo intentó empujarla, lo que derivó en un forcejeo. Arielle dijo que su esposo se abalanzó hacia ella con una jeringa.

Agregó que, cuando logró quitarle la jeringa, su esposo intentó asesinarla con una piedra, además de decirle frases como "Nadie te va a escuchar aquí" o "Nadie vendrá a ayudarte".

Gerhardt Konig dio una versión distinta de lo ocurrido y afirmó que fue su esposa quien intentó empujarlo desde el acantilado, luego de que volvieran a discutir por la infidelidad de ella.

Dijo que intentó defenderse cuando ella, presuntamente, quiso golpearlo con una piedra.

Ocho horas después del hecho, Konig fue detenido. Él afirmó que decidió entregarse a las autoridades.

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