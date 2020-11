Robert Kelly, el “Padre de la BBC”, se convierte en la imagen del nuevo anuncio de Twitter sobre las interrupciones

Las interrupciones indeseadas son vistas como situaciones que no se quieren experimentar, pero que por ciertas circunstancias indefinidas suelen suceder y en su mayoría causan incomodidad. Estás no solo pasan en la vida cotidiana, sino también se dan en las plataformas tecnológicas.

Por dicha razón Twitter acaba de estrenar una opción que permite a los usuarios eliminar el “ruido” de sus conversaciones, pero para hacerlo mucho más dinámico ha lanzado una campaña publicitaria donde el politólogo, Robert Kelly, es el protagonista.

Cabe recordar que en marzo de 2017, Robert Kelly se hizo viral después de que sus hijos pequeños, Marion y James, interrumpieran en su despacho mientras daba una entrevista en directo al portal de noticias BBC. La escena, que dio la vuelta al mundo en cuestión de horas, también tenía entre sus protagonistas a Kim Jung-A, esposa de Kelly, que fue confundida con una posible niñera por sus rasgos asiáticos.

Por lo mismo Twitter consideró que sería una buena idea recrear aquella cómica situación en su nueva campaña publicitaria sobre interrupciones indeseadas.

El anuncio en cuestión, creado por la agencia publicitaria David, es un vídeo de 53 segundos, en clave de humor, en el que Kelly aparece en la habitación en la que estaba cuando tuvo lugar la tan sonada interrupción que sufrió hace tres años.

“Hola, soy Robert Kelly. Algunas personas me conocen como analista político internacional. Pero la mayoría de vosotros me conocerías como un meme internacional. Bien, sé una o dos cosas sobre interrupciones”, comienza diciendo Kelly mientras sus hijos, algo más grandes , aparecen en escena replicando el comportamiento que tuvieron aquel día. “Y es por ello por lo que estoy aquí para hablar sobre las nueva configuración de la conversación en Twitter”.

Luego entran en la habitación otras personas que no aparecieron en el clip original pero que contribuyen a explicar con humor el sentido de la nueva herramienta de Twitter, que “permite a cualquiera elegir quién se une a las conversaciones, así que puedes mantener lejos las interrupciones ruidosas”.

La campaña ha resultado un éxito, con más de 14 mil 500 me gusta y miles de comentarios en el video compartido por Twitter.

As someone who knows something about interruptions, we asked #BBCdad @Robert_E_Kelly to help us talk about Twitter’s conversation settings, which give brands more control over the conversations they start. https://t.co/i5eC2qEyRf pic.twitter.com/RSvqqpIyjT

— Twitter Marketing UK (@TwitterMktgUK) November 17, 2020