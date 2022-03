Rusia y Ucrania: el momento en que una joven ucraniana dio a luz a su bebé en medio de bombardeos rusos

Entre la incertidumbre que viven los ciudadanos ucranianos en esa zona, hay momentos que dejan un atisbo de esperanza y motivan a seguir adelante a pesar de las circunstancias.

Este fue el caso de una mujer ucraniana de 23 años que se dirigió al refugio con toda su familia para resguardarse de los ataques del ejército ruso. Ella estaba embarazada y, mientras continuaban los ataques de Rusia, dio luz a una bebé.

A pesar de que la pequeña Mia, nombre dado por su madre, haya nacido en un contexto bélico, no ha sido indiferente para muchos que consideran su nacimiento como un milagro y una razón más para proteger a los ciudadanos ucranianos, sobre todo a los menores afectaedos por este conflicto.

La madre fue trasladada con su hija al hospital de Ucrania, para que recibiera la atención necesaria. Las autoridades de salud han confirmado que ambos se encuentran estables de salud.

El nacimiento de la niña generó muchas reacciones por parte de figuras ucranianas que celebraron ese momento y lo catalogaron como “una pequeña esperanza para no caer rendidos ante el enemigo”.

Lea también: “Mi país es más importante que mi trabajo”: El caso del ucraniano que intentó hundir el yate de su jefe ruso

Hanah Hopko, política ucraniana, exdiputada y jefa de la Comisión de Asuntos Exteriores, publicó un tuit en donde celebraba el nacimiento de Mia, además de comentar de la dura situación en que viven miles de madres ucranianas durante este enfrentamiento militar.

🇺🇦 Mia was born in shelter this night in stressful environment- bombing of Kyiv. Her mom is happy after this challenging birth giving. When Putin kills Ukrainians we call mothers of Russia and Belarus to protest against Russia war in Ukraine . We defend lives and humanity ! pic.twitter.com/qsBDcfc1Q9

— Hanna Hopko (@HopkoHanna) February 25, 2022