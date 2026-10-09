Internacional
“Se lo merece” la reacción de Trump a la decisión de retransmitir el fusilamiento de un hombre en Texas
Trump aprobó la ejecución de Nidal Malik Hasan por el asesinato de 13 personas en 2009, la cual será por fusilamiento y retransmitida en vivo.
El presidente estadounidense Donald Trump habla con miembros de la prensa en el jardín sur de la Casa Blanca antes de abordar el Marine One en Washington, D.C., EE. UU., el 9 de octubre de 2026. (Foto Prensa Libre: EFE)
Luego de que el Pentágono anunciara que la ejecución del responsable de la muerte de 13 personas en la base de Fort Hood será por medio de un pelotón de fusilamiento y se retransmitirá para que el público pueda verla, el presidente Donald Trump dijo que Hasan "se merece" ese método de ejecución.
En la Casa Blanca, Trump habló sobre Nidal Malik Hasan, exmayor del Ejército, y dijo que "él mató a mucha, mucha gente". Incluso lo calificó como "un maníaco".
Trump añadió que las personas que pasan dos días en prisión "pueden hacer casi lo que sea sin que pase nada" y dijo que su administración ha buscado cambiar esa situación.
Hasan fue condenado a muerte por asesinar a 13 personas y herir a otras 32 en 2009, durante un tiroteo ocurrido en la base militar de Fort Hood.
Se prevé que su ejecución se lleve a cabo el próximo 3 de diciembre.
CNN señaló que el anuncio sobre la ejecución de Hasan fue realizado por el Pentágono, específicamente por el secretario de Defensa, Pete Hegseth.
Hegseth afirmó que la ejecución se retransmitirá para el público y que se utilizará un pelotón de soldados armados con fusiles. El procedimiento se llevará a cabo en la misma base de Fort Hood.
"Nos aseguraremos de que la gente pueda verla, de que sea pública, porque la gente necesita entender que este tipo de actos tiene consecuencias graves", dijo Hegseth durante una entrevista el pasado 7 de octubre, según CNN.
El secretario justificó su decisión al señalar que las personas deben saber que este tipo de actos "tienen consecuencias graves".
Medios estadounidenses afirman que la ejecución de Hasan mediante un pelotón de fusilamiento sería la primera de este tipo desde 1945.
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