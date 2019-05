“Te vas a tragar con Coca Cola tu provocación”: Univisión recupera la entrevista con Nicolás Maduro

Nicolás Maduro, presidente venezolano, y el periodista Jorge Ramos, durante la entrevista en Caracas en febrero último. (Imagen tomada de univision.com)

Se trata de 17 minutos de la entrevista donde el periodista Jorge Ramos cuestiona a Maduro sobre la crisis política y humanitaria de ese país y que terminó con un Maduro fuera de sus casillas.

La cita entre el gobernante y el comunicador fue el 25 de febrero en el palacio de Miraflores, pero el chavista se incomodó tanto que ordenó se levantó de la silla, ordenó confiscar el material y deportó a Ramos.

Según adelantos que la cadena ha hecho públicos, la entrevista comenzó con la pregunta: “Usted sabe, usted no es el presidente legítimo. Entonces, ¿cómo le llamo? Para ellos (el Congreso, de mayoría opositora) usted es un dictador”.

A eso Maduro respondió: “Me tienes que llamar como dice la Constitución. Yo me llamo Nicolás, un solo nombre tengo: Nicolás Maduro Moros. Soy un obrero, un hombre sencillo, por voto popular he sido electo y reelecto presidente. Así que, bueno, ya te corresponde a ti cómo me quieras llamar”.

Luego Ramos lo cuestiona por las denuncias de fraude, el desconocimiento al poder legislativo y el adelanto de las elecciones en 2018 sin oposición política ni observadores internacionales. El gobernante espetó: “Tienes que ser un poco más equilibrado. Tú tienes una posición contra la revolución bolivariana. Tú eres un opositor de derecha que vive en Estados Unidos, muy anti revolucionario. No eres solo un periodista, Jorge”.

Univisión también reveló las notas manuscritas de la productora Claudia Rondón, evidencia de las chispas que sacó Maduro durante la entrevista.

“Si fueras venezolano enfrentarías la justicia”, “Son sucias tus acusaciones”, “Tu entrevista ha tomado el camino de la suciedad”, son algunos de sus apuntes.

En el minuto 12.53 de la conversación, Ramos cuestiona a Maduro sobre los mil presos políticos, cifra que estima el Foro Penal, una oenegé que vela por el respeto de los derechos humanos.

“Vienes a provocarme. Te vas a tragar tu provocación. Te vas a tragar con Coca-Cola tu provocación”, le respondió.

La entrevista mantuvo el mismo tono, en la que Maduro tildó a Ramos de “provocador profesional”.

Cuando el chavista insistió en negar la crisis humanitaria que ha empujado a millones de sus compatriotas al exilio, al hambre y la enfermedad, Ramos le mostró el video donde hombres escarban entre la basura para comer y culpan al régimen esa situación.

Ese fue el momento en que Maduro se levanta y ordena la censura contra el equipo de Univisión.

La cadena presentará la entrevista completa el domingo 2 de junio.

Contenido relacionado

> Un balde como letrina, plagas de ratas y cucarachas: la vida en edificios invadidos en Venezuela es un infierno

> Las insólitas formas de pagar por la gasolina en Venezuela (que es casi gratuita)

> El Cementerio del Sur de Venezuela, donde casi todas las tumbas están profanadas