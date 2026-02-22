Servicio Secreto mata a un hombre que entró en la residencia de Trump: llevaba una escopeta y un bidón de gasolina

El Servicio Secreto de Estados Unidos abatió esta madrugada a un hombre armado que ingresó de manera "ilegal" al perímetro de seguridad de la residencia del presidente Donald Trump, en Mar-A-Lago, Florida.

Según informaron este domingo las autoridades locales de Palm Beach en rueda de prensa, el individuo falleció de inmediato. El presidente no se encontraba en la propiedad, ya que pasó el fin de semana en Washington.

De acuerdo con el alguacil de Palm Beach, Ric Bradshaw, dos agentes del Servicio Secreto detectaron a la persona que había entrado al perímetro de seguridad alrededor de la 1:30 de la madrugada hora local (6:30 GMT).

Al acercarse para investigar, los agentes encontraron a un hombre que portaba "una escopeta y un bidón de gasolina".

"Los agentes le pidieron que soltara los objetos", relató Bradshaw, "pero el hombre levantó el arma", por lo que los oficiales decidieron disparar.

El hombre falleció en el lugar tras recibir disparos de los agentes, según informa Anthony Gugliemi, director del Servicio Secreto, a través de su cuenta en X.

An armed man was shot & killed by U.S. Secret Service agents & @PBCountySheriff after unlawfully entering the secure perimeter at Mar-a-Lago early this morning. A press briefing with additional details will be held at 9:00 a.m with @FBI and Palm Beach County. pic.twitter.com/jAXhdb1xEL — Anthony Guglielmi (@AJGuglielmi) February 22, 2026

Las autoridades no precisaron si la escopeta estaba cargada y confirmaron que la investigación sigue en curso, liderada por el FBI.

US Secret Service agents and Palm Beach County law enforcement shot and killed an armed man after he unlawfully entered the secure perimeter at Mar-a-Lago on Sunday, the Secret Service said. The president and first lady were at the White House in Washington, DC, at the time of… pic.twitter.com/14RJDpQcGK — CNN Breaking News (@cnnbrk) February 22, 2026

El hombre, de poco más de 20 años y originario de Carolina del Norte, había sido reportado como desaparecido por su familia hace algunos días, según medios locales.

Este hecho marca la segunda ocasión en que una persona armada logra ingresar a propiedades de Trump en Florida.

En 2024, durante la campaña electoral, un hombre fue acusado de intentar asesinar al expresidente mientras este se encontraba en su club de golf en West Palm Beach.

Lea también: Monito Punch: por qué un pequeño macaco y su peluche se volvieron virales en las redes sociales