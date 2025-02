“Si esto es una broma, no me estoy riendo”: Madonna responde a Trump por compararse con un rey

“Actualmente tenemos un presidente que se hace llamar a sí mismo Nuestro Rey. Si esto es una broma, no me estoy riendo“, precisó en redes sociales la cantante de “Material Girl” en tono irónico.

“Pensé que este país fue construido por europeos, que escaparon de vivir bajo el gobierno de un rey, para establecer un Nuevo Mundo gobernado por el pueblo“, apuntó la diva del pop .

El mensaje puede interpretarse como una respuesta al posteado anteriormente por la Casa Blanca en la red X en el que se leía “LOS PRECIOS POR CONGESTIÓN HAN MUERTO. Manhattan y todo Nueva York están SALVADOS. ¡VIVA EL REY!” –Presidente Donald J. Trump“.

Lea más: Cómo Donald Trump convirtió Centroamérica en un “puente” para sus deportaciones de migrantes

Ese mensaje se acompaña de una fotografía del presidente republicano con una corona real sobre un fondo con el skyline de la ciudad de Nueva York y el mensaje: “Larga vida al rey”.

No es la primera vez que Madonna responde en las redes sociales para criticar las medidas que el presidente republicano ha tomado desde que llegó al cargo el 20 de enero.

I thought this country was built by

Europeans, escaping living under the rule of a King, to establish a New World governed by the people.

Currently we have a president who calls Himself.

Our King

If this is a joke,

I'm not laughing pic.twitter.com/SKblEYiRo1