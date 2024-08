El sismo tuvo lugar alrededor de las 12:20 hora local (20:20 GMT) a 12.1 kilómetros de profundidad con epicentro en las afueras de la ciudad de Pasadena, ubicada en el condado de Los Ángeles, informó el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).

El terremoto se sintió en varias áreas de la ciudad de Los Ángeles y el servicio de bomberos ha iniciado un estudio de daños, dijo por su parte en un mensaje en X la alcaldesa de la ciudad, Karen Bass.

Por el momento no se han reportado víctimas ni daños materiales en infraestructuras.

Aunque los terremotos son habituales a lo largo del estado de California, al encontrarse en el límite occidental de la placa norteamericana, no suelen superar la magnitud de 5 en la escala Richter.

El temblor más trágico de la historia reciente y que todavía permanece en la memoria de muchos californianos fue el de 1994 en Northridge, de magnitud 6.7 en la zona metropolitana de Los Ángeles, que dejó 57 muertos, miles de heridos y numerosos daños materiales.

Good afternoon Southern California did you feel the magnitude 4.4 quake at 12:20 pm about 2.5 miles southeast of Highland Park. The #ShakeAlert system was activated. See: https://t.co/mwvsjsRAcy @CAGeoSurvey @Cal_OES pic.twitter.com/XvAE4Kaa8v