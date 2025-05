SpaceX recibe aprobación de EE. UU. para lanzar más cohetes Starship desde su base en Texas

Tras una revisión ambiental plurianual, la FAA concluyó que la mayor frecuencia de lanzamientos y aterrizajes no afectaría significativamente al medio ambiente, desestimando las objeciones de grupos civiles que advirtieron que la iniciativa podría poner en peligro especies como las aves y las tortugas marinas.

Las cuantiosas donaciones de campaña de Musk y sus estrechos vínculos con el presidente estadounidense, Donald Trump, han suscitado preocupación por posibles conflictos de intereses, especialmente dada la influencia del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOG) que dirige.

“El propósito de la acción propuesta por SpaceX es proporcionar una mayor capacidad de misiones a la NASA y al Departamento de Defensa”, declaró la FAA en su informe.

Las actividades de SpaceX seguirían cumpliendo con la expectativa estadounidense de que el aumento de las capacidades y la reducción de los costos del transporte mejorarán la exploración espacial (incluidos los programas Artemis y Sistema de Aterrizaje Humano), respaldarán la seguridad nacional estadounidense y harán que los vuelos desde la Tierra sean más asequibles.

BREAKING: @ElonMusk's SpaceX gets FAA approval to conduct 25 Starship launches per year in Texas.



