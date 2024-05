Este jueves 30 de mayo, Donald Trump, ex presidente de Estados Unidos, fue declarado culpable de 34 cargos de falsificación de documentos comerciales por los pagos realizados a Stormy Daniels.

Previo a las elecciones de 2016, Trump, por medio de su ex abogado Michael Cohen, le pagó a la actriz para adultos una millonaria cifra para comprar su silencio sobre la aventura que ambos tuvieron.

Stormy Daniels, como parte de su testimonio en este juicio, relató que conoció al ahora candidato presidencial del partido republicano en julio de 2006 y, tras una breve conversación, ambos se encontraron en su habitación para “pasar la noche juntos”.

No obstante, Donald Trump siempre ha negado el encuentro con la actriz para adultos Stormy Daniels pese a las pruebas presentadas en su contra.

Quién es Stormy Daniels

Stephanie Clifford, nombre real de la actriz, nació el 17 de marzo de 1975 en Luisiana, al sur de Estados Unidos, y tuvo una infancia difícil en medio de la pobreza y constantes abusos sexuales, según reveló en su biografía.

Durante su adolescencia, se mudó a California donde empezó a trabajar como bailarina exótica y poco a poco fue incursionando en el entretenimiento para adultos.

En esta industria, la joven adoptó el nombre de Stormy Daniels y se consagró como una de las estrellas más importantes del negocio, convirtiéndose en directora y productora de varias películas para adultos.

Cuánto dinero recibió Stormy Daniels de Donald Trump

Donald Trump, con el fin de comprar su silencio previo a las elecciones presidenciales de 2016, hizo un pago a Stormy Daniels de US$130 mil.

Esta inmensa cantidad fue entregada por el ex abogado de Trump de sus propios fondos para luego recibir un reembolso que, de acuerdo al candidato presidencial, fue de su dinero y no de la campaña.

Daniels, en un documental estrenado en marzo, dijo que aceptó los US$130 mil para proteger a su marido y a su hija; sin embargo, también lo hizo para que “hubiera un rastro de papeles de dinero que me vinculara a Donald Trump para que no pudiera hacer que me mataran".