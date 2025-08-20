Supermercado de EE. UU. retira camarones por una supuesta contaminación radioactiva

Internacional

Supermercado de EE. UU. retira camarones por una supuesta contaminación radioactiva

El Gobierno de EE. UU. emitió una alerta y desaconsejó el consumo de camarón, mientras que el supermercado confirmó que dicho producto fue retirado.

EFE

|

Camarones

FOTO ILUSTRATIVA. Una cadena de supermercado de EE. UU. retiro camarones que el Gobierno de EE. UU. afirmó que estaban contaminados. (Foto Prensa Libre: AFP)

El Gobierno de los Estados Unidos emitió el pasado 19 de agosto una alerta por la posible presencia de camarón congelado procedente de Indonesia contaminado con cesio radioactivo y desaconsejó su consumo, mientras que la cadena de supermercados Walmart confirmó que la variedad bajo sospecha ha sido vendida por ellos en 13 estados, y que este 20 de agosto el producto habría sido retirado.

La Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) recomendó a los ciudadanos no comer camarones congelados importados por la empresa indonesia PT Bahari Sejati por estar bajo investigación por una posible contaminación con Cesio-137, un isótopo radioactivo.

El supermercado confirmó que el tipo de camarón bajo investigación es vendido bajo la marca Great Value en los estados de Alabama, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, Luisiana, Misuri, Mississippi, Ohio, Oklahoma, Pensilvania, Texas y Virginia.

Por el momento ninguno de los productos ha tenido un resultado positivo pero la investigación continúa y la coordinación para poder sacar del mercado los lotes de camarón de la marca mencionada.

LECTURAS RELACIONADAS

policía michigan

Se registra apuñalamiento múltiple en un supermercado de Michigan; autoridades locales detienen al sospechoso

Uso de arma Taser

“Ayuda”: video muestra cómo supuestos agentes del ICE usan una pistola taser en contra de un migrante en Nuevo México

Los camarones congelados fueron detectados por la oficina de Aduanas y Protección Fronterizas (CBP) en contenedores con niveles detectable de cesio-137 en los puertos de Los Ángeles, Houston, Savannah y Miami.

Todos los productos de esos contenedores fueron detenidos antes de su llegada a las estanterías y la cantidad de material radioactivo detectado es inferior pero podría tener efectos en la salud de los consumidores si existe una exposición prolongada.

Este isótopo del cesio puede provocar algunos tipos de cáncer cuando está diluido en agua de consumo humano, según la agencia estadounidense.

Lea también: “Ni si quiera lo intentarán”: EE. UU. pinta de negro el muro fronterizo para hacerlo más caliente y así migrantes no puedan escalarlo

ESCRITO POR:

EFE

EFE

Lee más artículos de EFE

ARCHIVADO EN:

Camarón EE. UU. Supermercado Tendencias internacionales 
ACERCA DE footer-list-title__chevron
SUSCRIPCIÓNfooter-list-title__chevron
CONTACTOfooter-list-title__chevron
SÍGANOS EN
Facebook Prensa Libre
Instagram Prensa Libre
X Prensa Libre
Tiktok Prensa Libre
Linkedin Prensa Libre
Youtube Prensa Libre
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS
Prensa Libre