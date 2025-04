Supremo pide a Trump “facilitar” la vuelta de Kilmar García, enviado a El Salvador “por error”

El fallo del Supremo mantiene “parcialmente” una orden de una corte en menor instancia, señalando que el Gobierno debe traer de vuelta a Abrego y permitir que su caso migratorio continúe siendo procesado “como si no lo hubiera enviado de manera impropia a El Salvador”.

Sin embargo, los jueces no precisaron un plazo límite para ello y pidieron al tribunal del Distrito de Columbia que aclare cómo el Ejecutivo debe “efectuar” este traslado, para que la orden judicial no choque con el privilegio del Ejecutivo “para manejar la política exterior del país”.

El caso de Abrego García ha sido señalado por políticos y organizaciones para criticar la campaña de deportaciones masivas de Trump.

El salvadoreño, de 24 años, tenía un estatus legal en EE.UU. que lo protegía de la deportación y está casado con una ciudadana estadounidense.

