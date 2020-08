Temblor en Carolina del Norte fue el más fuerte (y raro) en casi 100 años

Un temblor de magnitud 5,1 y de poco profundidad sacudió el domingo Carolina del Norte, provocando movimiento de edificios en el mayor temblor registrado en esa área en más de 100 años, aunque no hubo informes de daños o lesiones importantes.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) registró el sismo a una profundidad de sólo 3,7 kilómetros, con epicentro cerca de la ciudad de Esparta, Carolina del Norte, cerca de la frontera con Virginia. En su informe especificó que se trató el temblor más fuerte que ha sacudido al Estado desde hace más de 100 años.

“Los grandes sismos son relativamente poco comunes en la región”, dijo el USGS. “En el siglo XX, un terremoto de magnitud 5 y más grande ocurrió a menos de 100 kilómetros de éste del 9 de agosto, un magnitud 5,2 en las montañas Great Smoky en 1916”.

El temblor “derribó cosas de nuestros estantes y soportes de televisión”, dijo a la televisión local WXII la residente Michaela Johnson, de la localidad vecina Traphill.

“Cuando golpeó aquí sonó como un largo rugido, luego tembló durante unos tres minutos”, dijo Emily Poff. “Fue muy intenso”.

Los grandes sismos son relativamente raros en la costa este de Estados Unidos.

Uno de magnitud 5.8 en 2011, centrado más al norte en Virginia, causó millones de dólares en daños en la región, incluyendo el Monumento a Washington y la Catedral Nacional en la capital de la nación.

WILD VIDEO: This is what it looked like this morning in Sparta, near the earthquake's epicenter.

📷: Tom Willis pic.twitter.com/CoLLZUjiZb

— WBTV News (@WBTV_News) August 9, 2020