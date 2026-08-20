Tensión en una construcción: videos muestran redada del ICE contra trabajadores de una obra en Texas

El pasado 18 de agosto se viralizaron varios videos e imágenes de una redada que agentes del ICE hicieron contra trabajadores de una zona de construcción en Texas.

El operativo migratorio, ocurrido en Weslaco según el medio Univisión, causó momentos de tensión entre los trabajadores, ya que algunos intentaron escapar cuando llegaron las autoridades migratorias.

Univisión relata que, cuando los agentes llegaron a la zona de construcción, los trabajadores comenzaron a gritar desconcertados luego de que el ICE sometiera a uno de ellos.

El medio citó las declaraciones de uno de los trabajadores, llamado Beto, quien estuvo presente en la redada y contó cómo vivió la situación.

Beto relató cómo los agentes del ICE se llevaron a uno de los trabajadores y cuál fue la reacción del resto.

"Se lo llevaron así a la brava, tamos yo y los otros chavos gritándoles, 'ey pa' qué te lo llevas'", cuenta Beto a Univisión.

OPERATIVO DE ICE DEJA MÚLTIPLES DETENIDOS EN CONSTRUCCIÓN DE TEXAS



En Weslaco, Texas, agentes de ICE realizaron un operativo en un sitio de construcción, donde fueron detenidos varios migrantes en situación irregular. pic.twitter.com/G6Z1ERsIgb — México Ahora (@AhoraMex) August 19, 2026

Univisión también recogió las declaraciones de un inmigrante hondureño, quien dijo que decidió correr y escapar de la construcción.

"Huir porque no hay de otra, le toca a uno porque pues no se quiere dejar agarrar", dijo al medio.

De forma preliminar, el ICE no ha confirmado la cifra de personas detenidas en ese operativo ni si estas se encontraban de forma irregular en EE. UU.

El hecho, como otros operativos ocurridos este año durante el gobierno de Trump, incrementa el temor y la incertidumbre entre la comunidad migrante, cuyos integrantes afirman que temen ser capturados en cualquier momento por el ICE.

"Se pasa de lanza con la raza, uno ta' aquí sacando el dinero pa' la papa, pa' la familia... si se los llevan después quién va hacer las casas, nadie quiere trabajar en el sol", dijo Beto a Univisión.

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