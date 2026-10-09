Terremoto en Panamá: Qué placas causaron el temblor de magnitud 7.7 que causó una alerta de tsunami

Un temblor de magnitud 7.7 sacudió Panamá este 9 de octubre y afectó principalmente la capital del país. El epicentro se localizó cerca de la costa sur panameña, en Pitaloza Arriba, a una profundidad aproximada de 10 kilómetros. Este movimiento reactivó la atención internacional sobre la geología de la región.

Medios internacionales como National Geographic y La Voz resaltan que la ubicación geológica de Panamá explica por qué el territorio presenta una actividad sísmica significativa, ya que se encuentra en una zona de interacción de cuatro placas tectónicas: la del Caribe, la de Cocos, la de Nazca y la Sudamericana, además de un bloque tectónico conocido como la microplaca de Panamá.

Este movimiento volvió a centrar la atención en la ubicación de Panamá dentro del Cinturón de Fuego del Pacífico, la gran franja que concentra la mayor actividad sísmica y volcánica mundial. En el sector occidental del país, la placa de Cocos se introduce bajo la placa del Caribe mediante un proceso de subducción.

Este proceso genera sismos cuando la tensión acumulada se libera de manera repentina, un fenómeno similar al que ocurre en la frontera con Costa Rica. Por su parte, la interacción con la placa de Nazca y la colisión con el bloque sudamericano añaden complejidad al sistema y deforman continuamente la corteza terrestre en el interior del istmo panameño.

Los especialistas recuerdan que la ciencia todavía no puede determinar el día, la hora, el lugar ni la magnitud de un sismo futuro. Si bien el estudio de las fallas geológicas y los registros históricos permite elaborar mapas de riesgo en el territorio nacional, los sismos no responden a un calendario fijo ni siguen una secuencia.

Qué placa causó el temblor

Según la información de medios internacionales como Infobae, las entidades científicas de Panamá informaron preliminarmente que el temblor pudo haber sido causado por contacto entre la placa de Nazca y la microplaca de Panamá.

El fuerte temblor pudo haber sido causado por los movimientos de subducción y desplazamiento lateral de ambas placas.

Recomendaciones oficiales ante emergencias sísmicas

Ante la imposibilidad de anticipar estos eventos, los organismos de protección civil establecen pautas para resguardar a la población. Las principales recomendaciones consisten en:

- Mantenerse informado exclusivamente a través de los canales oficiales, seguir las indicaciones de evacuación cuando corresponda y evitar la difusión de rumores o alertas que no hayan sido confirmadas por las autoridades.