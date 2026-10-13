Tiroteo en Bronx deja dos heridos, entre ellos una niña de 12 años: esto reveló la policía

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Tiroteo en Bronx deja dos heridos, entre ellos una niña de 12 años: esto reveló la policía

Las autoridades de Nueva York informaron sobre un tiroteo en un parque del Bronx ocurrido el pasado 12 de octubre y que dejó dos personas heridas.

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Una residencia en Las Vegas está vinculada al pistolero que mató a cuatro personas en un edificio de oficinas en la ciudad de Nueva York.

FOTO ILUSTRATIVA. Un vehículo del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas ingresa al vecindario La Jolla Classics de la comunidad Desert Shores el 29 de julio de 2025 en Las Vegas, Nevada. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL/AFP)

La Policía de Nueva York informó sobre un tiroteo en un parque del Bronx que habría dejado dos personas heridas, una de ellas una menor de 12 años.

Medios estadounidenses informaron que el incidente armado ocurrió en el parque Pearly Gates durante la noche del pasado 12 de octubre.

Fox 5 New York detalla que la Policía de Nueva York respondió a una llamada al 911 alrededor de las 20:30 horas y que, cuando los agentes llegaron al parque, encontraron a la menor con heridas de bala en el torso y la pierna derecha.

CBS News agrega que la otra persona herida es un hombre de 32 años, quien recibió un disparo en la zona del tobillo.

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El medio también señala que los disparos registrados en el parque habrían impactado contra un vehículo cercano. El tiroteo provocó que una joven de 16 años, que llevaba a un bebé en brazos, saliera corriendo del automóvil.

Fuentes policiales informaron a Fox 5 New York que una de las hipótesis que manejan es que la menor no era el objetivo del ataque, sino que pudo haber resultado herida durante un fuego cruzado.

"El motivo del tiroteo aún no está claro, pero fuentes cercanas informaron a Lisa Evers, de Fox 5 NY, que la policía investiga una posible conexión con una disputa entre pandillas", señala el medio.

La menor fue trasladada al hospital Montefiore en estado grave, pero estable. Según el medio, se espera que sobreviva al ataque.

De forma preliminar, la Policía no ha realizado arrestos ni ha informado sobre posibles sospechosos del ataque.

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ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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