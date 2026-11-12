Tiroteo en Washington: problemas de humedad y moho habrían provocado ataque en gimnasio

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Tiroteo en Washington: problemas de humedad y moho habrían provocado ataque en gimnasio

Las autoridades informaron que el autor del tiroteo habría tenido problemas con el administrador del edificio donde vivía.

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Un muerto y al menos cuatro heridos en un tiroteo en Washington donde murió el sospechoso

Agentes de la Policía Metropolitana vigilan el vecindario de Logan Circle este jueves, en Washington. (Foto Prensa Libre: EFE)

Han surgido nuevos detalles sobre el tiroteo ocurrido este 12 de noviembre en Washington, donde dos personas, incluido el presunto atacante, fallecieron y otras cuatro resultaron heridas.

La Policía identificó a las víctimas mortales como James Stewart, de 46 años, y Matt Wade Lambert, un médico de 55 años señalado como el autor del tiroteo.

Una reciente actualización policial detalló que Stewart era administrador del inmueble donde vivía Lambert, ubicado aproximadamente a un kilómetro al norte de la Casa Blanca.

Una de las hipótesis que manejan las autoridades es que el tiroteo pudo haberse originado por una disputa judicial entre ambos fallecidos.

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Según las investigaciones, Lambert mantenía un conflicto con la asociación de propietarios del condominio y la empresa administradora, después de denunciar problemas de humedad, moho y filtraciones de agua en el edificio donde residía.

El jefe interino de la Policía de Washington, Jeffery Carroll, explicó que Lambert había presentado una demanda civil contra Stewart y otros miembros de la asociación, por lo que las autoridades no descartan que el ataque estuviera relacionado con ese conflicto.

«Sabemos que existía una disputa entre el sospechoso y la asociación de propietarios del condominio y la empresa administradora por cuestiones de mantenimiento, moho y otros problemas similares. Él había presentado una demanda civil contra ellos, por lo que creemos que el ataque está relacionado con eso», dijo Carroll.

Otros medios locales añadieron que Lambert mantenía un litigio desde 2024 relacionado con los problemas de mantenimiento del edificio donde vivía.

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Reconstrucción de los hechos

Según la Policía, el tiroteo comenzó aproximadamente a las 8:00 horas, tiempo local (13:00 GMT), cuando Lambert presuntamente disparó contra Stewart en un gimnasio ubicado debajo del edificio.

Posteriormente, el sospechoso regresó a su apartamento, desde donde habría disparado contra otras cuatro personas que se encontraban en los alrededores del inmueble.

Las autoridades indicaron que Lambert utilizó una pistola, un rifle y una escopeta durante el ataque.

Tras recibir el aviso sobre el tiroteo, los agentes acudieron al lugar, donde Lambert presuntamente se había atrincherado en su apartamento. Medios estadounidenses señalaron que negociadores de la Policía lograron establecer contacto telefónico con él.

Posteriormente, las autoridades escucharon un disparo procedente del interior del apartamento de Lambert. Cuando los agentes ingresaron, encontraron al hombre sin vida.

Lea también: Publican el video de un tiroteo policial en el que murió un bebé en EE.UU.

ESCRITO POR:

Pavel Arellano

Periodista de Prensa Libre especializado en monitoreo de redes sociales con 3 años de experiencia.

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