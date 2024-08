Se espera que Debby, que se está fortaleciendo rápidamente en un Golfo de México inusualmente cálido, golpee la región de Big Bend en Florida con fuerza de huracán en algún momento de la noche del domingo 4 de agosto.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos advierte que Debby se debilitará lentamente, pero continuaría causando importantes acumulados de lluvias en Florida, sureste de Georgia y Carolina del Sur en los próximos cinco días.

Mike Brennan, portavoz del NHC, dijo que toda la costa oeste de Florida está bajo alerta de tormenta tropical e instó a la población, particularmente en la costa noroeste y la península de Florida, a “encontrar un lugar seguro donde guarecerse antes del anochecer”.

A las 8:00 horas de la mañana, la tormenta se encontraba a unos 255 kilómetros al suroeste de la ciudad de Tampa, con vientos máximos sostenidos de 96 kilómetros por hora y avanzaba hacia el noroeste a 21 kilómetros por hora, indicó el aviso.

El sábado 3 de agosto por la noche, las autoridades ordenaron evacuaciones obligatorias para parte del condado de Citrus, Florida, mientras en otros ocho condados la evacuación era voluntaria, informaron medios locales.

“Hay que tomar la situación en serio“, dijo a la prensa anoche Paul Hasenmeier, jefe de bomberos y director de seguridad pública del condado de Hernando.

