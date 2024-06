"Se prevé que se intensifique rápidamente. Se espera que traiga vientos potencialmente mortales y tormenta segura a las islas de Barlovento como un huracán mayor. Una advertencia de huracán está ahora en vigor para la isla de Barbados", aseveró el Centro Nacional de Huracanes (NHC,en inglés) de Estados Unidos.

Beryl se encuentra al este-sureste de Barbados, en el Caribe, se espera que se mueva a través de las Islas de Barlovento el domingo 30 de junio por la noche y el lunes 1 de julio.

Los meteorólogos precisaron que el aviso de huracán está en vigor para Barbados, Santa Lucía, San Vicente y las Granadinas, Granada, Martinica, Dominica y Trinidad y Tobago.

Desde que la temporada de huracanes en la cuenca atlántica comenzó el pasado 1 de junio, hasta ahora se ha formado la tormenta tropical Alberto y el huracán Beryl.

Este año, el Atlántico tendrá una temporada de huracanes muy por encima del promedio, con la posibilidad de hasta trece, de los cuales hasta siete pueden ser de categoría mayor, según la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA, en inglés) de Estados Unidos.

El pronóstico refleja que este año se podrán formar un total de entre 17 y 25 tormentas, es decir, con vientos máximos sostenidos por encima de los 62 kilómetros (38.5 millas) por hora.

