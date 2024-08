Ernesto, el quinto sistema de la temporada ciclónica en la cuenca atlántica, presenta vientos máximos sostenidos de 95 kilómetros por hora (60 millas por hora) y se desplaza rápidamente hacia el oeste-noroeste con una velocidad de traslación de 30 kilómetros por hora (18 millas por hora).

La tormenta tropical se encuentra ubicada a 105 kilómetros (65 millas) al este-sureste de St. Thomas, en las Islas Vírgenes de EE.UU., y a 215 kilómetros (135 millas) de San Juan (Puerto Rico), informó el NHC en su boletín de las 17.00 hora local (21.00 GMT).

El NHC subrayó que se han emitido alertas de huracán para las Islas Vírgenes de EE.UU. y Británicas y también para Vieques y Culebra (Puerto Rico).

Se mantiene una alerta de tormenta tropical para San Cristóbal y Nieves, Montserrat, Antigua, Barbuda y Anguila, Guadalupe, y San Martín y San Bartolomé.

Tropical Storm #Ernesto Advisory 9: Ernesto Heading Toward the Virgin Islands. Expected to Become a Hurricane Tonight While Passing Northeast Of Puerto Rico. https://t.co/tW4KeGe9uJ

Según la trayectoria pronosticada, el centro de Ernesto debería pasar cerca o sobre las Islas Vírgenes esta noche, y luego pasar justo al noreste y norte de Puerto Rico esta noche y el miércoles. “Ernesto debería luego moverse sobre el Atlántico occidental más tarde en la semana y acercarse a las Bermudas el viernes”, añadió el NHC, con sede en Miami (Florida).

Tropical Storm #Ernesto strengthens as it passes just south of St. Kitts and Nevis at 11am AST Tuesday. Hurricane Watches have been issued for the U.S. and British Virgin Islands. The biggest threat is flooding & mudslides from heavy rain. More: https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/XdfHfeac2t