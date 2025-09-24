Humberto e Imelda: dos tormentas amenazan el Atlántico tras huracán Gabrielle

Dos perturbaciones tropicales se forman en la estela del huracán Gabrielle, que azota con toda su fuerza en este momento. Expertos habían advertido que estos sistemas podrían convertirse en tormentas tropicales y recibir nombre de la lista oficial de la temporada de huracanes del Atlántico de 2025, informa USA Today.

El miércoles 24 de septiembre por la tarde, el sistema Invest 93L se convirtió en la tormenta tropical Humberto, tomando el siguiente nombre en la lista. Según CBS News, avanzará durante los próximos días hacia el noroeste.

Por su parte, Invest 94L podría recibir el nombre de Imelda si se convierte en ciclón tropical a lo largo de la semana, de acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes, citado por USA Today. Los expertos añadieron que las trayectorias de estos fenómenos son difíciles de determinar con exactitud, aunque se prevén fuertes lluvias en Puerto Rico y las Islas Vírgenes.

En este momento, Humberto se encuentra a unos 800 kilómetros al noreste de las islas de Sotavento y se desplaza a 24 kilómetros por hora hacia el noreste, con vientos de hasta 64 kilómetros por hora, confirmó el Centro Nacional de Huracanes a CBS News.

De acuerdo con el meteorólogo Matt Lanza, vía USA Today, si estos fenómenos adquieren mayor fuerza podrían afectar zonas de la costa este de Estados Unidos, incluidas Florida y Nueva Inglaterra. No obstante, afirmó que aún es demasiado pronto para emitir una alerta oficial.

El mismo medio advirtió que la humedad media y las altas temperaturas del mar ofrecen un entorno favorable para que Humberto se intensifique hasta alcanzar la categoría de huracán. Según CBS News, de lograrlo se convertiría en el octavo de la temporada del Atlántico, después del actual huracán Gabrielle.

USA Today recuerda que las tormentas tropicales reciben nombre al alcanzar vientos de 63 kilómetros por hora, y que a partir de los 119 kilómetros por hora se clasifican oficialmente como huracán.