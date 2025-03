Tragedia en Honduras: Roatán suma cinco accidentes aéreos en los últimos seis años

Durante la noche del pasado lunes 17 de marzo, alrededor de las 19.40 horas, un avión comercial de la aerolínea hondureña "Lansa" cayó al mar tan solo un minuto después de haber despegado del Aeropuerto Internacional "Juan Manuel Gálvez" en la isla de Roatán, en el Caribe de Honduras.

El subdirector de Aeronáutica Civil en Honduras, Jorge Corrales, le informó a los periodistas hondureños que, según el informe preliminar de la institución, en la aeronave viajaban 16 pasajeros y dos pilotos con dirección al municipio de La Ceiba, donde tenían que aterrizar en el Aeropuerto Internacional "Guillermo Anderson".

Jorge Corrales explicó que el avión se incendió al impactar contra el mar y fueron los socorristas locales quienes comenzaron a trasladar a los lesionados a un hospital de Roatán: "Fue un rescate sumamente difícil y complicado porque el accidente aéreo ocurrió cuando ya no había luz de día en el sector. No encontraban a los pasajeros”.

Posteriormente, el Cuerpo de Bomberos de Honduras informó que el incidente aéreo en Roatán “dejó lamentablemente 12 personas fallecidas y un individuo desaparecido”, mientras que los otros cinco pasajeros se encuentran en el hospital de la región, de acuerdo con la Dirección de Aeronáutica Civil.

Este nuevo siniestro se suma a una preocupante lista de accidentes aéreos ocurridos en la isla hondureña de Roatán desde el 2019. En los últimos seis años, se han registrado cinco incidentes. Sin embargo, la tragedia del pasado lunes 17 de marzo ha sido la que dejó más personas fallecidas en la última década.

En mayo del 2019, una avioneta Piper PA-32, matrícula HR-ARK, con destino al municipio de Trujillo, en la costa caribeña del departamento hondureño de Colón, cayó al mar dos minutos después de haber despegado del aeropuerto "Juan Manuel Gálvez". Cinco personas murieron, entre ellas cuatro ciudadanos canadienses.

Lea más: “Gracias a nosotros, Francia no habla alemán”, EE. UU. rechaza devolver la Estatua de la Libertad

Posteriormente, a finales de diciembre del 2020, un jet privado registró un accidente al salir de Roatán por un fallo en el tren de aterrizaje. Ante esta situación, como la aeronave quedó con graves daños, el piloto fue la única persona fallecida en el incidente, mientras que los demás tripulantes resultaron ilesos.

Luego, en noviembre del 2022, un avión de carga se salió de la pista al aterrizar tras reportar problemas técnicos. En esta ocasión, no hubo ningún fallecido, pero el incidente dejó a los pasajeros heridos y obligó a cerrar temporalmente el aeropuerto de la localidad por los daños ocasionados a la infraestructura del recinto.

Después, en abril del 2024, una avioneta Cessna con seis pasajeros a bordo se salió de la pista durante el aterrizaje en Roatán. Al igual que en la ocasión anterior, no hubo víctimas fatales, solo heridos entre los ocupantes, quienes mencionaron que el aeropuerto “no cumplía con los requisitos para cubrir estas emergencias”.

Por último, durante la noche del lunes 17 de marzo del 2025, 12 personas fallecieron al caer en el mar luego de salir de la isla caribeña, incluyendo al reconocido artista hondureño Aurelio Martínez Suazo, de la etnia garífuna y nacionalizado estadounidense, quien también fue diputado por San Pedro Sula en el Parlamento de Honduras.

Six killed after LANHSA Jetstream 31 plunges into the sea on departure from Juan Manuel Galvez Airport in Roatán, Honduras.



The aircraft, operated by the Honduran carrier Lanhsa, was carrying 17 passengers, including three crew members.



Roatan fire chief Wilmer Guerrero told… pic.twitter.com/uVlZ5WyQM4