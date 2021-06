Tragedia en Pakistán: las impresionantes imágenes de los trenes que chocaron de frente y dejaron decenas de muertos

La colisión de dos trenes ha dejado, hasta el momento, 40 personas fallecidas y más de un centenar de heridos. El accidente se produjo de madrugada cuando el convoy Millat Express descarriló y cayó sobre otra vía, provocando así la colisión con el Sir Syed Express. El siniestro vial sucedió en el distrito de Ghotki, provincia de Sindh, al sur de Pakistán.

El comisionado adjunto de Ghotki, Mohamed Usman Abdullah, indicó que el número de muertos ha subido a 40 y el de heridos a 100, de los que 44 están ingresados en varios hospitales.

“Hay todavía algunos pasajeros atrapados, en torno a cinco”, dijo Abdullah.

La fuente indicó que las operaciones de rescate continúan y el Ejército paquistaní participa en ellas con el envío de médicos y ambulancias. Además, un equipo de ingenieros militares viaja a la zona en helicóptero para colaborar en el despiece de los restos de los trenes.

El primer ministro paquistaní, Imran Khan, ordenó una investigación del accidente de forma inmediata. “He ordenado una profunda investigación de los fallos de seguridad en los ferrocarriles”, anunció en su cuenta de Twitter.

Shocked by the horrific train accident at Ghotki early this morning leaving 30 passengers dead. Have asked Railway Minister to reach site & ensure medical assistance to injured & support for families of the dead. Ordering comprehensive investigation into railway safety faultlines

