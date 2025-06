Trump abre la puerta a que EE. UU. intervenga en el conflicto entre Irán e Israel y acepta mediación de Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este domingo que su país podría involucrarse en el conflicto armado entre Israel e Irán, en medio de una escalada de ataques entre ambas naciones en Medio Oriente. El mandatario también se mostró abierto a que su homólogo ruso, Vladímir Putin, actúe como mediador.

“Es posible que podamos involucrarnos”, afirmó Trump en una entrevista fuera de cámara con Rachel Scott, corresponsal política de ABC News. Las declaraciones fueron publicadas por la periodista en su cuenta oficial en la red social X.

Spoke with President Trump briefly this morning.



I asked him about those reports that Israel urged the Trump administration to join the war with Iran to eliminate its nuclear program.



"We're not involved in it. It's possible we could get involved. But we are not at this moment…