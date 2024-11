Trump aconseja a Putin no intensificar la guerra de Ucrania, según el Post

El ganador de las elecciones en Estados Unidos, el republicano Donald Trump, habló esta semana por teléfono con el presidente ruso, Vladímir Putin, y le aconsejó no intensificar la guerra de Ucrania, informó este domingo en exclusiva el diario The Washington Post.



Según el diario, Trump le recordó al mandatario ruso la considerable presencia militar que Estados Unidos tiene en Europa y expresó su interés de mantener conversaciones de seguimiento para abordar "la resolución de la guerra de Ucrania pronto".



Durante la campaña electoral, Trump dijo ser capaz de lograr un acuerdo en 24 horas para poner fin a la guerra de Ucrania, pero no dio más detalles al respecto y sus críticos señalan que estaría dispuesto a ceder parte del territorio ucraniano a Rusia, algo inaceptable para el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.



De acuerdo con el rotativo, el Gobierno de Ucrania fue informado de la llamada entre Trump y Putin, y no se opuso a esa conversación.





Desde que ganó las elecciones del martes, el republicano ha sostenido unas 70 llamadas con líderes mundiales, incluida una con Zelenski en la que también participó el magnate Elon Musk.



Trump lleva a cabo estas conversaciones telefónicas desde su mansión de Florida sin la participación del Departamento de Estado, dado que el equipo del republicano desconfía de los funcionarios de carrera.



Putin felicitó el jueves públicamente a Trump por su victoria electoral, lo calificó de "valiente" por su respuesta al intento de asesinato que sufrió en un mitin electoral en julio pasado y se mostró "dispuesto" a mantener contactos con él.



"Lo que ha dicho públicamente hasta ahora (…), lo que se dijo sobre su deseo de restablecer las relaciones con Rusia, contribuir a poner fin a la crisis ucraniana, merece, como mínimo, atención", señaló el mandatario ruso.



Mientras, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, calificó de "exageración" la afirmación de Trump de que pondrá fin al conflicto en Ucrania "en 24 horas".



El presidente saliente de Estados Unidos, Joe Biden, planea acelerar el envío de armamento a Ucrania para poder entregar antes del fin de su mandato los US$6 mil millones restantes de la ayuda aprobada por el Congreso.



Trump, que asumirá el poder el 20 de enero, ha sido muy crítico con el envío de armamento a Ucrania.