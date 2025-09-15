Trump amenaza con declarar una emergencia nacional en Washington para controlar el crimen

Estados Unidos

Trump amenaza con declarar una emergencia nacional en Washington para controlar el crimen

Donald Trump acusó a la alcaldesa Muriel Bowser de poner en riesgo a Washington D.C. al suspender la cooperación con el ICE, y amenazó con federalizar la seguridad mediante una emergencia nacional.

Trump asumió el mando de la policía de Washington DC y desplegó agentes de la Guardia Nacional para combatir la delincuencia, lo que ha generado una fuerte polémica.

Donald Trump amenazó con declarar una emergencia nacional en Washington D.C. si la alcaldesa Muriel Bowser deja de colaborar con el ICE, advirtiendo que la decisión pondría en riesgo la seguridad ciudadana. (Foto, Prrenda Libe: EFE)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes, 15 de septiembre, que podría declarar una emergencia nacional en Washington D.C. si las autoridades locales dejan de cooperar con los agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE)

A través de su red social Truth Social, el mandatario republicano aseguró que la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, informó al Gobierno federal que la Policía Metropolitana ya no colaborará con el ICE en la expulsión y reubicación de migrantes en situación irregular considerados peligrosos. 

Trump afirmó que, de concretarse esa decisión, el crimen en Washington aumentaría de manera significativa.

“A la gente y los negocios de Washington D.C., no se preocupen, estoy con ustedes y no permitiré que esto suceda. Si es necesario, declararé una emergencia nacional y federalizaré”, publicó en su mensaje.

Guardia Nacional en la capital 

El pasado 12 de agosto, Trump ya había ordenado el despliegue de la Guardia Nacional en Washington para reforzar la seguridad. La medida se implementó inicialmente por 30 días, argumentando que la tasa de homicidios en la capital superaba a la de ciudades como Bogotá o Ciudad de México.

La Guardia Nacional, integrada por reservistas voluntarios, tiene como propósito apoyar al Ejército y la Fuerza Aérea en situaciones de emergencia, desastres naturales o disturbios civiles.

Trump asegura reducción de delitos 

Según el mandatario, la intervención federal permitió transformar la capital en cuestión de semanas. 

“Washington D.C. ha pasado de ser una de las ciudades más peligrosas y con más asesinatos de Estados Unidos, e incluso del mundo, a ser una de las más seguras”, señaló en su publicación.

Trump añadió que la ciudad vive actualmente un “auge” en restaurantes, comercios y negocios, asegurando que por primera vez en décadas se percibe “prácticamente sin crimen”. No obstante, responsabilizó a la alcaldesa Bowser de poner en riesgo esos avances con el cambio de política de cooperación con el ICE. 

ESCRITO POR:

Glenda Burrión

Periodista de Prensa Libre especializada en economía con más de 7 años de experiencia como correctora de textos y creación de contenido digital.

Lee más artículos de Glenda Burrión

ARCHIVADO EN:

Donald Trump Estados Unidos ICE Migrantes en EE. UU. Migrantes en Estados Unidos Redadas contra inmigrantes Tendencias internacionales 
