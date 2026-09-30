Trump anuncia inversión de US$54 mil millones de Corea del Sur para exportar gas desde Alaska: ¿en qué consiste el proyecto?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció recientemente una inversión de unos US$54 mil millones por parte de Corea del Sur para poner en marcha un proyecto de exportación de gas natural licuado (GNL) desde Alaska.

Según informes de agencias internacionales como EFE, esta obra forma parte de un plan de inversiones extranjeras en el país que busca transformar la economía y el comercio energético internacional.

La Asociación Española de Gas (Sedigas), menciona que el combustible es un vapor que se extrae de la tierra. Sin embargo, para poder transportarlo en grandes barcos a otros continentes de forma segura y eficiente, el gas se enfría a temperaturas muy bajas (aproximadamente a 162 grados bajo cero) hasta convertirse en un líquido. Al enfriarlo y transformarlo en líquido, su volumen se reduce drásticamente —unas 600 veces—, lo que permite meterlo en tanques gigantes de barcos y llevarlo con facilidad a países de todo el mundo que lo necesitan para generar electricidad y calefacción.

¿Cómo funcionará el gran proyecto del gasoducto en Alaska?

El plan consiste en construir un tubo de grandes dimensiones, conocido como gasoducto, de unos 1 mil 300 kilómetros de longitud. Esta enorme tubería servirá para transportar el gas desde los pozos ubicados en el norte de Alaska hasta una planta especial en el sur del estado, donde el gas se enfriará para convertirse en el GNL.

Según el secretario del Interior, Doug Burgum, esta estructura podrá mover miles de millones de pies cúbicos de gas al día y producir millones de toneladas al año.

El presidente estadounidense, Donald Trump Donald Trump destacó los acuerdos comerciales y las inversiones energéticas extranjeras.(Foto Prensa Libre: EFE)



¿Quiénes consumirán este gas y cuál es el beneficio comercial?

Una vez procesado y convertido en líquido en la costa sur de Alaska, el gas será cargado en grandes barcos para ser enviado principalmente a mercados de Asia. El secretario de Comercio, Howard Lutnick, señaló que gran parte del sudeste asiático recibirá este recurso y dependerá de Estados Unidos para su abastecimiento energético. Esta iniciativa busca fortalecer la amistad comercial con países aliados como Corea del Sur y Japón, asegurando un mercado seguro para ambas naciones.

Esta inversión multimillonaria no va sola. Forma parte de un acuerdo gigante de US$ 350 mil mil millones en inversiones estadounidenses acordado entre Washington y Seúl gracias a un pacto comercial logrado en 2025 que redujo aranceles. Además del gasoducto en Alaska, el dinero incluye la construcción de plantas de energía con gas en Texas y proyectos para desarrollar nuevos reactores nucleares.

Aunque el proyecto suena impresionante, ha enfrentado dudas durante años debido a sus costos muy elevados y a la necesidad de asegurar clientes fijos que se comprometan a comprar el gas antes de terminar la construcción.

Aun así, la administración actual lo defiende como una gran oportunidad para crear empleos y fortalecer la economía, un tema que también ha servido para impulsar campañas políticas locales en la región de Alaska.

*Con información de EFE.