Trump busca seducir a la Generación Z con plan para hacer “cool” el Gobierno de EE. UU.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, impulsa una estrategia para renovar la Administración pública y atraer a la Generación Z, en medio de una caída en su respaldo entre votantes jóvenes, un segmento clave de cara a las elecciones legislativas de noviembre 2024.

Bajo el lema de “hacer que el Gobierno sea ‘cool’ de nuevo”. Sin embargo, este giro coincide con una caída en la popularidad del republicano entre los ‘zoomers’ o ‘centennials’, es decir, la Generación Z, nacida entre finales de la década de 1990 y principios de 2010.

Brecha generacional en el empleo público

La iniciativa, promovida por la Oficina de Gestión de Personal —Office of Personnel Management, OPM— busca “hacer que el Gobierno sea “cool” de nuevo” mediante la incorporación de recién graduados y profesionales jóvenes a agencias federales.

Kupor, que tituló el plan con el lema 'Making Government Cool Again' ("Hacer que el Gobierno sea 'cool' otra vez"). Este se enfocará inicialmente en incorporar talento de la Generación Z en áreas clave como finanzas, recursos humanos, ingeniería, gestión de proyectos y contratación pública.

Según el director de esa oficina, Scott Kupor, solo un 7% de los empleados federales tiene menos de 30 años, frente a cerca del 22% en otros sectores económicos. De mantenerse esta tendencia, advirtió, el Gobierno corre el riesgo de quedar rezagado frente al dinamismo del mercado laboral.

El programa plantea seleccionar candidatos en función de sus habilidades y talento demostrado, sin priorizar el origen académico o la experiencia previa, en un intento por modernizar el acceso al servicio público y hacerlo más atractivo para los jóvenes.

Had a blast filming the @a16z podcast with my former colleague @KTmBoyle and Federal CIO @GregBarbaccia. Teaser alert - you have to hear the Chevy Suburban analogy from @GregBarbaccia - nailed it! Tune in next week to hear us talk about MGCA (Making Government Cool Again) -… pic.twitter.com/xyCeD5cWyH — Scott Kupor (@skupor) September 25, 2025

Me divertí mucho grabando el podcast de Andreessen Horowitz con mi excolega Kristina (KT) Boyle y el CIO federal Greg Barbaccia.

Alerta de adelanto: ¡tienen que escuchar la analogía del Chevrolet Suburban que hace Greg Barbaccia — la clavó!

Sintonicen la próxima semana para escucharnos hablar sobre MGCA (Making Government Cool Again). ¿No es cierto que simplemente se pronuncia con mucha facilidad?

Contraste con recortes previos

Esta estrategia contrasta con las políticas aplicadas al inicio del segundo mandato de Trump, cuando se promovieron recortes en la administración pública. Bajo la dirección del empresario Elon Musk, al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental — Department of Government Efficiency (DOGE)—, se impulsaron reducciones de personal y contratos con el objetivo de disminuir el gasto federal.

Entre enero de 2025 y enero de 2026, la fuerza laboral federal registró la salida de 386 mil 826 trabajadores, según datos oficiales, lo que evidencia una reducción significativa del tamaño del Gobierno en ese periodo.

Caída de apoyo entre jóvenes, la razón del cambio

El giro hacia la captación de jóvenes coincide con un deterioro en la imagen del mandatario entre la Generación Z, también conocida como centennials o nativos digitales.

De acuerdo con un sondeo de la firma YouGov para la revista The Economist, alrededor del 67% de los jóvenes desaprueba la gestión de Trump, mientras que solo uno de cada cuatro la respalda.

Este nivel de apoyo representa el más bajo entre todos los grupos etarios y marca un mínimo histórico desde su regreso a la Casa Blanca en 2025. Un año antes, encuestas similares mostraban un respaldo superior al 50% entre jóvenes de 18 a 29 años.

Analistas citados por medios estadounidenses señalan que la Generación Z es un electorado volátil, pero determinante en la configuración de mayorías en el Congreso. En ese sentido, el comportamiento de estos votantes podría influir en el equilibrio político en Washington durante la segunda mitad del mandato presidencial.