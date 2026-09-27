Trump espera negociar con Irán esta semana tras rechazar su propuesta sobre Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este domingo 27 de septiembre que espera que las conversaciones con Irán se retomen esta semana, un día después de rechazar una propuesta para reabrir el estrecho de Ormuz y reanudar las negociaciones nucleares.

“Espero más conversaciones con Irán (esta semana). Quieren llegar a un acuerdo, pero no es el acuerdo que yo quiero. Es el que tal vez hubiéramos alcanzado hace un año. Se extralimitaron”, dijo Trump en una entrevista telefónica con el diario digital Axios.

Los enviados especiales de la Casa Blanca, Steve Witkoff y Jared Kushner, mantuvieron el 22 de septiembre negociaciones con el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, por medio de mediadores cataríes, al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York.

Qué propone Irán para reabrir el estrecho de Ormuz

Irán propuso reabrir el estrecho de Ormuz en un plazo de siete días y reanudar las conversaciones nucleares, a cambio de que Estados Unidos levante el bloqueo naval de los puertos iraníes, suspenda las sanciones al crudo iraní y restablezca el alto el fuego.

Trump rechazó la propuesta el 26 de septiembre. Washington exige a Irán concesiones en materia nuclear antes de alcanzar un acuerdo.

Araqchí, sin embargo, dijo que Irán espera recibir una respuesta formal por medio de los países mediadores, entre ellos Catar y Pakistán.

El canciller iraní consideró que Trump “lamentablemente hace demasiadas declaraciones contradictorias” y sostuvo que Irán mantendrá sus condiciones para reabrir Ormuz.

El ministro presentó el plan como una hoja de ruta para aplicar los compromisos contemplados en el memorando de entendimiento alcanzado entre Irán y Estados Unidos en junio, con mediación de Pakistán.

Ese acuerdo quedó interrumpido menos de un mes después, cuando Trump lo dio por terminado tras supuestos ataques iraníes contra buques y petroleros en el estrecho de Ormuz, a principios de julio.

Trump no descarta nuevos ataques contra Irán

Al preguntarle sobre la posibilidad de reanudar los ataques aéreos contra Irán, el mandatario estadounidense dijo: “Siempre estoy pensando en ello”.

Las declaraciones se producen mientras los mediadores intentan acercar las posiciones de Washington y Teherán y mantener abierta la vía diplomática.

Irán eleva la tensión pese a las negociaciones

Las Fuerzas Armadas de Irán aseguraron que castigarán a Trump y al primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, incluso si termina la guerra, y que “tarde o temprano” llegará el día de su castigo.

“Incluso en caso de que esta guerra termine, sin duda alguna ni excepción, no perdonaremos a los asesinos de nuestro líder supremo ni a los civiles inocentes e indefensos, especialmente a los niños muertos de este pueblo, y haremos que los responsables paguen por sus actos”, afirmó el portavoz de las Fuerzas Armadas iraníes, el general de brigada Abolfazl Shekarchi, en una entrevista con la televisión estatal.

El líder supremo iraní, Alí Jameneí, murió el 28 de febrero durante los ataques de Estados Unidos e Israel que marcaron el inicio de la guerra. Ese mismo día también hubo ataques contra una escuela en Minab y un complejo deportivo en Lamerd, en el sur de Irán.

A mediados de septiembre, una misión internacional independiente creada por el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas afirmó que existen “motivos razonables” para creer que Estados Unidos cometió crímenes de guerra en esos dos ataques.

La Casa Blanca y el Departamento de Estado rechazaron las conclusiones de la misión.