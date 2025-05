Trump, Harris y Obama expresan su apoyo a Biden, tras ser diagnosticado con cáncer de próstata

Según un comunicado de su oficina, Biden, de 82 años, fue examinado la semana pasada tras experimentar un aumento de síntomas urinarios. El viernes se le diagnosticó cáncer de próstata con una puntuación de Gleason de 9 (Grupo 5), acompañado de metástasis ósea.

“Si bien esto representa una forma más agresiva de la enfermedad, el cáncer parece ser sensible a las hormonas, lo que permite un tratamiento eficaz”, precisa el comunicado, que añade que Biden y su familia están revisando distintas opciones de tratamiento con sus médicos.

El presidente Donald Trump expresó este domingo sus buenos deseos a su antecesor a través de su plataforma Truth Social.

“Melania y yo estamos tristes al enterarnos del reciente diagnóstico médico de Joe Biden. Expresamos nuestros mejores deseos a Jill y a la familia, y le deseamos a Joe una pronta y exitosa recuperación”, escribió.

Trump, de 78 años, ha cuestionado en reiteradas ocasiones la capacidad de Biden para ejercer la presidencia. Esta misma semana afirmó: “Conozco a gente de 89, 90, 92 y 93 años que están perfectos. Pero Joe no es uno de ellos, y lo escondieron”.

La exvicepresidenta Kamala Harris también reaccionó al anuncio. En una publicación en Instagram, expresó que ella y su esposo, Doug Emhoff, están “tristes” por el diagnóstico, y señaló que tienen presente a Biden y su familia en sus oraciones.

Doug and I are saddened to learn of President Biden’s prostate cancer diagnosis. We are keeping him, Dr. Biden, and their entire family in our hearts and prayers during this time. Joe is a fighter — and I know he will face this challenge with the same strength, resilience, and… pic.twitter.com/gG5nB0GMPp