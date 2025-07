Trump pide a la Fed que baje los tipos de interés al decir que la inflación es “muy baja”

“Los precios al consumidor son BAJOS. ¡La Reserva Federal debe bajar las tasas YA!“, escribió el mandatario en su red Truth Social.

El mensaje de Trump llega poco después de que el Buró de Estadísticas Laborales (BLS) diera a conocer este mismo martes los datos más recientes de la inflación en el país, que según analistas comienzan a mostrar indicios de los impactos que tendrían los aranceles anunciados por el presidente en abril.

“La Reserva Federal debería recortar las tasas en 3 puntos. La inflación es muy baja. ¡Se ahorraría un billón de dólares al año!”, insistió el republicano, que ha pedido repetidamente a la Fed que baje los tipos y ha llegado a apodar “tardón” a su presidente, Jerome Powell, blanco de sus ataques.

La semana pasada el neoyorquino renovó los ataques a Powell, al asegurar que su accionar “demasiado lento (en bajar los tipos de interés) degrada el crédito de los Estados Unidos” ante las subidas en la bolsa de valores.

Consumer Prices LOW. Bring down the Fed Rate, NOW!!!