Trump pide quedarse con el 50% de los recursos naturales de Ucrania por apoyo dado en la guerra, dice Zelenski

“El documento no era claro, sólo era claro en una cosa, que debíamos dar el 50 % de todo lo especificado en el documento”, dijo Zelenski aludiendo a un borrador elaborado por Washington.

El mandatario de Ucrania agregó que la propuesta de Estados Unidos no contenía ninguna referencia a garantías de seguridad a cambio de estos recursos, tal y como esperaba Kiev.

Zelenski se mostró dispuesto a publicar la propuesta presentada por Estados Unidos. “No creo que eso ayude a nuestras relaciones”, dijo el presidente ucraniano, según la agencia pública Ukrinform.

El documento en cuestión le fue presentado a Zelenski hace una semana por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, durante su visita a Kiev. Zelenski pidió unos días para responder a la propuesta, que no ha sido aceptada por el momento por Kiev.

Según dijeron fuentes con acceso al documento a varios medios, Estados Unidos pedía en la propuesta que Ucrania comparta la mitad de sus tierras raras y otros recursos naturales.

La idea fue hecha pública por el presidente Donald Trump poco después de asumir el poder en Estado Unidos. Trump espera que Ucrania pague con sus recursos naturales el monto de la ayuda ofrecida a Kiev por EE. UU. El mandatario estadounidense cifró en US$500 mil millones el beneficio que Washington debe obtener de los recursos naturales ucranianos.

En la misma rueda de prensa celebrada este miércoles 19 de febrero en Kiev, Zelenski refutó las cifras sobre el monto de la ayuda estadounidense que ha mencionado Trump.

“Tenemos que aclarar esos números. Desafortunadamente, no coinciden con la realidad. La guerra nos ha costado US$320 mil millones; US$ 120 mil millones cubiertos por los contribuyentes ucranianos y US$ 200 mil millones suministrados por Estados Unidos y la Unión Europea, sobre todo en ayuda militar”, dijo Zelenski.

El presidente ucraniano detalló que la contribución de Estados Unidos ha sido de US$67 mil millones en asistencia militar y 31 mil 500 en ayuda directa al presupuesto ucraniano.